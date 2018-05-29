Данилюк за крок від відставки: чому він не мав ставати міністром

Відставка міністра фінансів Олександра Данилюка, здається, вже не за горами. 23 травня між ними і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом сталася сварка, після якої всі остаточно зрозуміли, що міністру не вдасться затриматися у своєму кабінеті надовго.

Проект постанови про звільнення Данилюка народні депутати подали в Раду ще в лютому, але весь цей час міністру вдавалося відтермінувати неминуче. Хоча якби в Україні дотримувалися всіх законів, то він взагалі не мав обіймати цієї посади.

OBOZREVATEL вирішив нагадати основні віхи з біографії скандального міністра фінансів. У першій статті ми розповімо про те, чому Данилюк мав бути вже двічі люстрований.

Данилюк почав кар'єру чиновника в Україні ще за Віктора Януковича, у 2010 році. Тоді Адміністрація Януковича зробила на нього ставку, призначивши на посаду керівника Координаційного центру для контролю за впровадженням реформ в Україні. Підкорявся Данилюк безпосередньо якійсь колегії з вищого керівництва України: прем'єр-міністра Миколи Азарова, голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна, голови Верховної Ради Володимира Литвина, а пізніше Володимира Рибака та ще кількох топ-чиновників.

Як глава Координаційного центру, Данилюк отримав повноваження, які прирівнювалися до тих, що були у віце-прем'єр-міністра з економічного розвитку. І саме віце-прем'єрська посада мала призвести до люстрації Данилюка вперше.

"Обозреватель" вже публікував детальний матеріал про цей етап у біографії нинішнього міністра фінансів.

Далі, у грудні 2010 року Янукович призначив Данилюка своїм позаштатним радником. На посаді той пропрацював до лютого 2014 року. Ще один штрих до портрета. 22 січня 2014 року, коли урядові війська пролили першу кров протестувальників на Майдані, президент Янукович задля заохочення присвоїв Данилюку другий ранг державного службовця.

За привласнення другого рангу держслужбовця під час Майдану Данилюк підлягав люстрації вдруге. Однак, попри все і вся, міністр фінансів зумів не тільки двічі уникнути люстрації, але і зробив завидну кар'єру за нової влади. Спочатку він був призначений постійним представником президента у Кабінеті міністрів, потім заступником голови Адміністрації президента. А з 2016 року Данилюк очолив міністерство фінансів вже в уряді Володимира Гройсмана.

Про грандіозний скандал, в який потрапив Данилюк у перші ж дні на своїй посаді, читайте в наступному матеріалі OBOZREVATEL