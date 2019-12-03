Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:18
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Зброя в руках Путіна!" Порошенко потужно звернувся до Ради через російський газ

17.4т
Читати матеріал російською

Україна вже п'ятий рік не купує російського газу, і сьогодні немає жодної причини повертатися до газової кабали Кремля.

Таку заяву під час виступу з трибуни Верховної Ради зробив лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За його словами, в Україні цілком задоволені постачанням газу з Європи. П'ятий президент назвав російський газ зброєю у руках президента РФ Володимира Путіна.

Петро Порошенко звернувся до Ради через російський газ

Петро Порошенко звернувся до Ради через російський газ

Новини
"Платимо територіями!" У "ЄС" зробили важливу заяву щодо російського газу

"Минає вже п'ятий рік, коли Україна не купує газ у Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи. І зараз немає навіть мінімальної потреби знову купувати його у Росії. Жодного кубу! Повернути цю зброю до рук Путіна – це і є справжня капітуляція", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
33
Коментарі
37
160
Смішно
49
Цікаво
18
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Баринов Николай
Баринов Николай
Петр Алексеевич как всегда " немного " лукавит. Если мы закупили 10 млрд. куб. газа в Словакии, то мы платим словакам за этот газ , а они эти же деньги перечисляют Газпрому. Ни кто же не думает что словаки этот газ добывают сами. Можно покупать сжиженный газ ( возможно?) , но это очень дорого. Поэтому сжать кулаки , стистнуть зубы и сделать то , что выгодно Украине в данный момент
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Интересно, испытывает Пётр Алексеевич - хоть изредка, хотя бы наедине с собой - уколы совести за ту ложь, которую пять лет бессовестно втирает украинцам? Я даже не стану заострять внимание на прописных истинах, вроде той, что российский газ и после многократной перепродажи не перестаёт быть российским по происхождению. Бог с ним, возможно, гоняя несчастный углеводород туда-сюда по лабиринтам труб, европейцы совершают над ним какой-то очистительный обряд, напрочь лишающий его национальной принадлежности к российским месторождениям. Допустим, по дороге дух России и Путина действительно выветривается до последней молекулы. Но ведь на деле-то даже на это ссылаться не получится - потому как нет никакого реверса! Не существует в природе! Вопреки утверждениям Порошенко и легиона коболевых, от транзитного газа непосредственно после того, как он попадает из России на территорию Украины, отбирается в хранилища та его часть, которая, якобы, должна быть закачана лишь погодя, реверсом из Европы. А по документам он проходит как реверсный, при этом деньги за услуги по обратной транспортировке (которой не было и в помине) благополучно пилятся между участниками "джентльменского соглашения". В итоге газ для населения от этих фиктивных телодвижений чувствительно дорожает в цене, украинцев кормят патриотической чушью о том, что нужно затянуть потуже пояса и терпеть, чтобы не зависеть от Путина, а сами набивают себе карманы, продолжая, как и прежде, пользоваться газом, который не вернулся реверсом из ЕС, а прибыл прямиком из России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
semenovich semen
semenovich semen
Вова Путин едет в Париж принимать капитуляцию Вовы Зеленского. Не Все 73% согласны на позорную капитуляцию, «путинский мир» и сдачу национальных интересов Украины. Последнее слово скажет украинский народ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги