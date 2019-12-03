"Зброя в руках Путіна!" Порошенко потужно звернувся до Ради через російський газ

Україна вже п'ятий рік не купує російського газу, і сьогодні немає жодної причини повертатися до газової кабали Кремля.

Таку заяву під час виступу з трибуни Верховної Ради зробив лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За його словами, в Україні цілком задоволені постачанням газу з Європи. П'ятий президент назвав російський газ зброєю у руках президента РФ Володимира Путіна.

Петро Порошенко звернувся до Ради через російський газ

"Минає вже п'ятий рік, коли Україна не купує газ у Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи. І зараз немає навіть мінімальної потреби знову купувати його у Росії. Жодного кубу! Повернути цю зброю до рук Путіна – це і є справжня капітуляція", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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