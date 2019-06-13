"Зброя Путіна": США захотіли нанести потужного удару по газопроводу в обхід України

У Палаті представників Конгресу США зареєстрували законопроект про введення санкцій проти компаній, пов'язаних із будівництвом російського трубопроводу "Північний потік-2".

Відповідний проект закону внесли демократ Денні Хек і республіканець Грег Пенс, йдеться на офіційній сторінці республіканця Адама Кінзінгера.

"Протягом багатьох років Росія намагалася використовувати енергетичну залежність як засіб надання надмірного політичного впливу на наших європейських союзників", – заявив Кінзінгер.

За його словами, "Північний потік-2" загрожує мільйонам європейців і створить серйозні ризики для безпеки в усьому світі.

"Володимир Путін використовував природний газ як зброю для залякування і примусу всього регіону", – зазначив Кінзінгер.

У зв'язку з цим республіканець вважає за необхідне зупинити завершення будівництва "Північного потоку-2".

"Сполучені Штати повинні підтримати наших союзників і захистити нашу власну національну безпеку", – підсумував він.

На відповідне рішення американської влади вже відреагував НАК "Нафтогаз України".

"Законопроект, заточений на санкції проти Північного потоку-2 , подали і у Палаті представників американського конгресу. Важливо, що співавторами законопроекту також є і республіканці, і демократи", – йдеться у повідомленні, опублікованому в Twitter.

"Законопроект #HR3206 практично аналогічний документу, поданому місяць тому у Сенаті представниками обох партій. В обох палатах є консенсус між обома партіями, що необхідно впровадити обов’язкові санкції і зупинити Північний потік-2", – резюмували в "Нафтогазі".

Законопроект # HR3206 практично аналогічній документу, поданого місяць тому у Сенаті представник обох партій.



В обох палатах є консенсус между Обом партіями, что необходимо впровадіті обов'язкові санкції и Зупинити Північний потік 2 - Нафтогаз України (@NaftogazUK) 13 червня 2019 р

Американська влада зазначає, що "Північний потік-2" загрожує мільйонам європейців

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Росія прокладає газові маршрути в обхід України

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