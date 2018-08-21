Збитків мільярди: НАБУ повідомило, де ховають гроші українські корупціонери

У Національному антикорупційному бюро заявили, що багато корупційних схем українські чиновники реалізують за участю світових компаній.

У звіті НАБУ гроші "ховають" в 23 країнах світу. Підозрювані вибирають місця "прописки" незаконно отриманих коштів в державах зі спрощеною системою реєстрації, ускладненим порядком розкриття інформації і високим ступенем конфіденційності.

Відзначається, що збитки завдані державним інтересам за участю іноземних контрагентів обчислюються в 1,84 млрд грн, 22,07 млн ​​доларів і 12,03 млн євро.

Для отримання інформації від таких структур і про рух коштів, виведених з України, детективи направляють запити про міжнародну правову допомогу в компетентні органи інших держав.

"З початку розслідувань Національне бюро направило в органи 61 держави 371 запит про міжнародну правову допомогу, з яких 182 вже виконано. Крім того, за станом на 30 червня в міжнародний розшук оголошено 21 осіб", - говорять в НАБУ.

Також в бюро заявили, що близько 30 осіб, яких детективи вважають причетними до організації корупційних схем, поки ховаються за кордоном. Кожен другий з них, за даними слідства, на території Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЄС підрахували масштаби корупції на митниці в Україні і назвали суму збитку - понад 4 млрд євро щорічно.