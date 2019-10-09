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9 жовтня • оновлено в 18:31
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Збір за обмін доларів і євро: у "Слузі народу" зробили нову заяву

8.2т Читати матеріал російською

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Олександр Дубінський заявив про готовність відкликати свій законопроєкт про збір на обмін валюти.

Зокрема, народний депутат від фракції "Слуга народу" пропонував ввести 1%-й загальнодержавний збір на обмін готівкової валюти для розвитку спорту.

"Якщо більшість буде проти цього законопроєкту – я його відкличу... Як людина, яка чує свою аудиторію, завжди готовий відреагувати на те, чим ви незадоволені", – повідомив Дубінський на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця сторінки).

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Після цього депутат закликав проголосувати "за" або "проти" законопроєкту про збір на обмін валюти в своєму Telegram-каналі.

Результати свідчать, що більшість (76%) українців не підтримують ініціативу Дубінського.

Збір за обмін доларів і євро: у "Слузі народу" зробили нову заяву

Результати голосування свідчать, що більшість українців (76%) не підтримують ініціативу Дубінського

Результати голосування свідчать, що більшість українців (76%) не підтримують ініціативу Дубінського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня на сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту Дубінського, яким він запропонував перевести операції з обміну доларів, євро та іншої валюти в онлайн-режим.

"Введення збору на розвиток спорту з операцій із купівлі іноземної валюти в готівковій формі стимулюватиме громадян і суб'єктів господарювання здійснювати валютообмінні операції в онлайн-режимі у безготівковій формі", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

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Особа
Олександр Дубинський
Місце
Україна
Теги
долар євро
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
Это у них такая ЗЕпартийная установка заднюю давать и съезжать на умственную неполноценность?
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Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
Кто такой дубиной?? - депутат?!!, а кто дал ему право распоряжатсья чужими деньгами.....???? он на себя в зеркало смотрел........??
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Мама! Ви родили идиёта!(с)
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