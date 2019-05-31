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"Збільшують ризики": в Росії велика компанія забила на сполох через санкції

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Компанія "Атоменергопром", яка входить у "Росатом" і контролює всі цивільні активи російської атомної галузі, повідомила про зростання ризиків ведення бізнесу в Росії через санкції.

Антиросійські санкції і введені у відповідь обмеження з боку РФ призвели до збільшення економічної невизначеності, повідомляє "Комерсант".

Зокрема, зросла волатильність на ринках капіталу, впав курс рубля, скоротилися обсяги іноземних і внутрішніх прямих інвестицій.

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"Оцінити наслідки введених санкцій і загрози введення нових санкцій у майбутньому в довгостроковій перспективі видається складним... Санкційний тиск, який продовжується, на російських громадян і юридичних осіб загалом підсилює невизначеність у можливості реалізації конкретних економічних проектів", – підсумували в "Атоменергопромі".

"Збільшують ризики": в Росії велика компанія забила на сполох через санкції

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

"Збільшують ризики": в Росії велика компанія забила на сполох через санкції

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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
В отчете уточняется, что на конец 2018 года портфель зарубежных заказов на десятилетний период достиг $133,2 млрд, а зарубежная выручка увеличилась до $6,5 млрд. Основной прирост выручки обеспечили проекты строительства АЭС за рубежом. Помимо этого было заключено восемь межправительственных соглашений и 20 крупных межведомственных договоренностей, указано в отчете.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло....а что там с украинскими компаниями?))Они есть?????
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