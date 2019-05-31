"Збільшують ризики": в Росії велика компанія забила на сполох через санкції

Компанія "Атоменергопром", яка входить у "Росатом" і контролює всі цивільні активи російської атомної галузі, повідомила про зростання ризиків ведення бізнесу в Росії через санкції.

Антиросійські санкції і введені у відповідь обмеження з боку РФ призвели до збільшення економічної невизначеності, повідомляє "Комерсант".

Зокрема, зросла волатильність на ринках капіталу, впав курс рубля, скоротилися обсяги іноземних і внутрішніх прямих інвестицій.

"Оцінити наслідки введених санкцій і загрози введення нових санкцій у майбутньому в довгостроковій перспективі видається складним... Санкційний тиск, який продовжується, на російських громадян і юридичних осіб загалом підсилює невизначеність у можливості реалізації конкретних економічних проектів", – підсумували в "Атоменергопромі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

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