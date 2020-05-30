Головна Новини
30 травня • оновлено в 17:29
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Збільшення ставки ренти на видобуток залізної руди підвищить витрати гірничорудних підприємств – експерт

1.3т
Читати матеріал російською

Підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене законом про внесення змін до Податкового кодексу, підвищить витрати гірничорудних підприємств на 42% і може мати критичні наслідки для галузі. Про це йдеться в матеріалі GMK Center "Вирок №1210: як скандальний закон вплине на залізорудну галузь".

У матеріалі наголошується, що підписаний президентом недавно закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" (№466-IX) передбачає збільшення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12% в залежності від ціни на ЗРС в Китаї.

За словами аналітика GMK Center Андрія Глущенка, збільшення ставки призведе до підвищення витрат на сплату ренти гірничорудних підприємств на $64 млн на рік, або на 42%. Таке значне підвищення витрат негативно відіб'ється на фінансовому стані видобувних підприємств, особливо в умовах нинішньої економічної кризи, викликаної пандемією.

У свою чергу президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков наголошує на необхідності негайно внести зміни до Податкового кодексу щодо рентної плати. Як в частині зміни розміру ставки податку, так і в частині нюансів, пов'язаних з його адмініструванням.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" (№466-IX) був прийнятий 16 січня 2020 роки (законопроект №1210), але підписаний президентом лише 21 травня 2020 року. На всіх етапах прийняття законопроект критикували всі найбільші бізнес-асоціації.

Президент відразу після підписання закону звернувся до Кабміну з пропозицією спільно з представниками бізнес-асоціацій та експертами розробити і внести зміни. Зокрема, щодо удосконалення та спрощення адміністрування податків і зборів, чіткості правил оподаткування та уніфікації термінології. Відповідний законопроект Кабмін повинен внести в парламент до кінця цього року. У свою чергу в Європейській Бізнес Асоціації заявили про готовність запропонувати зміни в документ одразу після його підписання.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Катерина Іванова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 204.

    Вилікувалися: 9311. Померли: 696.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги