Зазіхнули на майно: у Криму окупанти приготували новий удар по Меджлісу

В окупованому Росією Криму так звана влада зібралися відібрати майно у Меджлісу кримськотатарського народу.

Як заявив "глава" півострова Сергій Аксьонов, все майно передадуть підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК), повідомляє "Крим.Реаліі".

Напередодні така ініціатива прозвучала на Курултаї (національному з’їзді) мусульман Криму, який скликав російський ДУМК у суботу, 27 жовтня. Перелік об'єктів власності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму, про який йде мова, не оголосили.

При цьому Аксьонов зазначив, що "націоналізація" на півострові нині не проводиться, але щодо власності Меджлісу кримськотатарського народу "відповідні заходи повинні бути прийняті".

"Деталей не знаю. Щодо конкретних об'єктів не знаю, до кінця дня подивлюся і вироблю свою позицію", - заявив Аксьонов.

Сергій Аксьонов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупаційна адміністрація Керчі оголосила про плановане вилучення земельних ділянок на території міста для державних потреб.