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Зазіхнули на майно: у Криму окупанти приготували новий удар по Меджлісу

1.8тЧитати матеріал російською

В окупованому Росією Криму так звана влада зібралися відібрати майно у Меджлісу кримськотатарського народу.

Як заявив "глава" півострова Сергій Аксьонов, все майно передадуть підконтрольному Росії Духовному управлінню мусульман Криму (ДУМК), повідомляє "Крим.Реаліі".

Напередодні така ініціатива прозвучала на Курултаї (національному з’їзді) мусульман Криму, який скликав російський ДУМК у суботу, 27 жовтня. Перелік об'єктів власності Меджлісу кримськотатарського народу в Криму, про який йде мова, не оголосили.

При цьому Аксьонов зазначив, що "націоналізація" на півострові нині не проводиться, але щодо власності Меджлісу кримськотатарського народу "відповідні заходи повинні бути прийняті".

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"Деталей не знаю. Щодо конкретних об'єктів не знаю, до кінця дня подивлюся і вироблю свою позицію", - заявив Аксьонов.

Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше окупаційна адміністрація Керчі оголосила про плановане вилучення земельних ділянок на території міста для державних потреб.

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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили" а что, есть такая организация?? Когда зарегистрирована? Когда зарегистрировано право на имущество?
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
все верно, так называемый "меджлис", изначально бывший исполнительным органом национально-общественной организацией, в России признан экстремистской организацией, изза своей, явно террористической деятельности. а раз организация запрещена, то и имущество этой организации подлежит изъятию.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В Крыму отсутствует такая организация как "меджлис". Вроде на укрии есть террористы с подобным названием, но их "имущества" в Крыму не должно быть!
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