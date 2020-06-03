Заява Антимонопольного комітету України щодо Бурштинського енергоострова – частина цілеспрямованої замовної кампанії – ДТЕК

Заява Антимонопольного комітету про монопольне становище ДТЕК у Бурштинському енергоострові до ухвалення офіційного рішення є публічним тиском вітчизняного виробника електроенергії. Про це йдеться в заяві ДТЕК, опублікованій на сайті компанії. Компанія спростовує всі звинувачення АМКУ і наголошує, що обстоюватиме свої інтереси та репутацію в законодавчий спосіб.

ДТЕК не отримував попередні висновки розслідування АМКУ і вважає публікацію результатів зі звинуваченнями на адресу компаній "ДТЕК Західенерго" і "Д. Трейдинг" частиною цілеспрямованої замовної кампанії проти ДТЕК і адміністративним тиском на приватний бізнес. Компанія наголошує, що працює виключно у правовому полі і законодавчих рамках, які встановлені НКРЕКП і узгоджені Антимонопольним комітетом України.

На думку ДТЕК, озвучені АМКУ попередні висновки про монопольне (домінуюче) становище ДТЕК на "регіональному ринку комерційного продажу електричної енергії і балансування в години як мінімального, так і максимального навантаження" у торговельній зоні острова "Бурштинської ТЕС" є необґрунтованими і безпідставними.

Так, у компанії заявляють, що зазначеного ринку не існує в жодному нормативному чи законодавчому акті України. Також зазначається, що ДТЕК працює в торговельній зоні "Острова Бурштинської ТЕС" ринку електричної енергії України в умовах значної конкуренції з боку інших учасників ринку, значного адміністративного цінового регулювання з боку НКРЕКП, але в рамках норм і правил, які визначені чинним законодавством. Компанія також наголошує, що реалізація всього обсягу електричної енергії здійснюється виключно за правилами, які визначені НКРЕКП і узгоджені Антимонопольним комітетом України. Більше того, жодні рішення НКРЕКП щодо порушень компаніями чинних правил або ліцензійних умов діяльності не ухвалювалися.