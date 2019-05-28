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"Заводи під загрозою зупинки": Крим звернувся до Росії через санкції

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Виробники окупованого Криму попросили Торгово-промислову палату Російської Федерації допомогти згладити негативні наслідки санкцій, у яких змушений працювати місцевий бізнес.

Найбільше компанії страждають від нестачі банківських ресурсів і необхідності шукати посередників у Росії, повідомляє RG.RU.

За словами глави Севастопольської торгово-промислової палати Людмили Вишні, багатьом компаніям через санкції довелося виїхати з Криму.

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"Відбувається відтік підприємців, а ті, які залишилися, шукають виходи самостійно. Укладають договори з фірмами-посередниками, щоб оформити через них сертифікати походження для експорту продукції", – заявила вона.

Водночас від контактів із кримськими виробниками почли відмовлятися не тільки іноземні компанії, але й російські.

"Наприклад, у квітні севастопольські винороби отримали повідомлення від російського виробника пляшок, який відмовив їм у постачанні склотари, – великі винзаводи виявилися під загрозою зупинки", – повідомила Вишня.

Глава Севастопольської торгово-промислової палати підкреслила, що кримські підприємці нарікають, що так опинилися під подвійними санкціями, і це бізнес-середовище не сприяє розвитку економіки.

Компанії страждають від нестачі банківських ресурсів і необхідності шукати посередників

Компанії страждають від нестачі банківських ресурсів і необхідності шукати посередників

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го. Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Крым - наш, но его проблемы, это не наше дело - вот вся суть русского мира ! Донбассу ещё хуже, кроме паспортов липовых - никакой помощи, браво русские братья !
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