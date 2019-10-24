Завод "Укроборонпрому" уп’ятеро переплатив фірмам заступника Богдана

ДП "Завод 410 ЦА" держконцерну "Укроборонпром" заплатив двом юридичним компаніям майже у п’ять разів більше, ніж була загальна сума позовних вимог, для захисту яких були найняті юристи.

Відповідні юридичні фірми пов’язані із Андрієм Смирновим – заступником голови Офісу президента Андрія Богдана, повідомляють "Наші гроші".

Зокрема при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності заводу за період з 1 березня 2016 року по 1 квітня 2019 року виявлено порушення на загальну суму 1,7 млн грн.

"За результатом прийняття неефективних управлінських рішень, ДП "Завод 410 ЦА" в період, що підлягав ревізії, сплачено адвокатському об’єднанню "Юридична фірма "Ілляшев та Партнери" та ТОВ "Перша українська юридична компанія" за надані юридичні послуги 760 тис. грн, що в 4,75 разів перевищує суму позову, тобто різниця між сумою позову та фактично сплаченими коштами за надання юридичних послуг складає 600 тис. грн", – йдеться в ухвалі слідчого судді Печерського райсуду Києва.

Засновниками адвокатського об’єднанню "ЮФ "Ілляшев та Партнери" є Михайло Ілляшев та Роман Марченко.

Слідство встановило, що АО "ЮФ "Ілляшев та Партнери" має значний досвід юридичного обслуговування ДП "Завод 410 ЦА", зокрема щодо представництва підприємства з питань трудового права.

Засновниками ТОВ "Перша українська юридична компанія" є Андрій Пенчарський з Києва та Андріан Пельо з м. Белз Львівської області, який є експертом з оцінки майна.

Керівником "Першої української юридичної компанії" з травня цього року стала Ольга Смирнова, матір заступника керівника Офісу президента України Андрія Смирнова.

Керуючий партнер компанії – Зоряна Пелех. Вона разом зі Смирновою є нинішніми засновницями ТОВ "Дешарт Партнерз", засновником і керівником якого раніше був Андрій Смирнов.

Завод "Укроборонпрому" уп’ятеро переплатив фірмам заступника голови Офісу президента Андрія Богдана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону 10248, який передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".

Автори документу вказують, що неефективне управління держпідприємствами, які входять до складу "Укроборонпрому" тягне за собою неможливість задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань в продукції оборонного призначення.

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