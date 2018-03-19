Завод нового омбудсмена натендерив понад 100 млн за два роки

Машинобудівний завод "Автоливмаш" отримав тендерних контрактів на 115,7 мільйонів гривень протягом 2015-2016 років.

Вони були укладені з одним державним підприємством "Львіввугілля" на ремонт і техобслуговування гірського устаткування. Така інформація міститься на "Віснику державних закупівель", передає "Економічна правда".

За даними YouControl, 12,5% корпоративних прав заводу "Автоливмаш" належить новопризначеному омбудсмену - депутату від фракції "Народний фронт" Людмилі Денисовій.

Як повідомляв "Обозреватель", парламент проголосував за призначення Денисової 15 березня. Вона змінить на посаді омбудсмена Валерію Лутковську.

Денисова є однією з контролерів компанії "Кримзалізобетон", яка після анексії Криму була перереєстрована на російську податкову.