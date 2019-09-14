"Завели в глухий кут": Росія забила на сполох через колапс економіки

Голова Рахункової палати Росії Олексій Кудрін заявив, що економічне зростання у країні не перевищить цього року і одного відсотка.

Грошей у бюджеті багато, бюджет профіцитний (0,8% ВВП), Фонд національного добробуту зростає, на депозитах компаній лежать 28 трлн рублів, а економічного зростання немає. Так окреслив проблему міністр фінансів Антон Силуанов, повідомляє "Газета.ру".

За його словами, на Мінфін зараз чиниться значний тиск з боку експертів і суспільства.

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"Чого ви сидите на грошах і не витрачаєте?" – процитував голова відомства обурення своїх опонентів.

Силуанов нагадав, що прогноз, складений Мінфіном, по зростанню ВВП на наступний рік – 2%. Однак насправді проект бюджету на майбутній рік розрахований за сценарієм у 1,7%. Тобто мова йде не про зростання, а про стагнацію.

"Росія у глухому куті. Цілі визначено (нацпроекти), але виконати їх у призначені терміни (новий виборчий цикл) не реалістично", – резюмував голова Рахункової палати.

Глава Рахункової палати Росії заявив, що економічне зростання в країні не перевищить цього року і одного відсотка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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