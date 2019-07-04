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Заважає розвиватися: Путін назвав причину падіння економіки Росії

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Президент РФ Володимир Путін вважає головною перешкодою для розвитку країни несприятливі економічні реалії і зовнішній тиск.

Таку думку він висловив в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, яке дав напередодні свого офіційного візиту до Італії, передає ТАСС.

"Справа не у відсотках голосів на виборах, а в економічних реаліях, з якими доводиться стикатися Росії. А саме - падіння або коливання цін на міжнародних ринках на традиційні товари нашого експорту: нафта, газ, метал. Безумовно, є і вплив зовнішніх обмежувачів", – сказав він, відповідаючи на питання, чому всупереч довірі, наданій виборцями, плани з розвитку насилу набирають темп.

Володимир Путін

Володимир Путін

Росіійський лідер підкреслив, що влада намагається проводити "дуже зважену, реалістичну політику, забезпечувати макроекономічну стабільність, не допускати зростання безробіття".

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"Що стосується виконання планів, то вони, дійсно, не завжди виконуються так швидко, як хотілося б в ідеалі. Виникають і непередбачені перешкоди, складності, шорсткості. Але це загальна проблема для всіх країн. І це зрозуміло: надто масштабні завдання стоять сьогодні перед усіма нами, зокрема перед Росією", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу і одяг. На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Питон Каа
Питон Каа
Планы по развитию с трудом, но все таки набирают темп и это главное. Страна выдержала удар Запада. Теперь наша очередь.
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