Заважає розвиватися: Путін назвав причину падіння економіки Росії

Президент РФ Володимир Путін вважає головною перешкодою для розвитку країни несприятливі економічні реалії і зовнішній тиск.

Таку думку він висловив в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, яке дав напередодні свого офіційного візиту до Італії, передає ТАСС.

"Справа не у відсотках голосів на виборах, а в економічних реаліях, з якими доводиться стикатися Росії. А саме - падіння або коливання цін на міжнародних ринках на традиційні товари нашого експорту: нафта, газ, метал. Безумовно, є і вплив зовнішніх обмежувачів", – сказав він, відповідаючи на питання, чому всупереч довірі, наданій виборцями, плани з розвитку насилу набирають темп.

Володимир Путін

Росіійський лідер підкреслив, що влада намагається проводити "дуже зважену, реалістичну політику, забезпечувати макроекономічну стабільність, не допускати зростання безробіття".

"Що стосується виконання планів, то вони, дійсно, не завжди виконуються так швидко, як хотілося б в ідеалі. Виникають і непередбачені перешкоди, складності, шорсткості. Але це загальна проблема для всіх країн. І це зрозуміло: надто масштабні завдання стоять сьогодні перед усіма нами, зокрема перед Росією", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу і одяг. На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі і ін.) фінансових ресурсів уже бракує.

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