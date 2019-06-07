"Затягуємо петлю": США завдали потужного удару по Венесуелі

Міністерство фінансів США посилило тиск на венесуельський державний нафтовий концерн PDVSA.

Вашингтон вказав, що під санкціями можуть опинитися міжнародні імпортери, які постачають до Венесуели рідини для розведення нафти, повідомляє "Голос Америки".

"Ми затягуємо зашморг на будь-яких потенційних шляхах обходу існуючих санкцій, які дозволяють режиму Мадуро шукати шляхи для використання PDVSA в якості своєї дійної корови", – заявило анонімне високопоставлене джерело в американській адміністрації.

За його словами, останні повідомлення Мінфіну доводить до відома міжнародні компанії про те, що будь-яка їхня подальша взаємодія або угоди з PDVSA з продажу розріджувачів може стати приводом для потенційних санкцій.

Водночас джерело в Білому домі відмовилося назвати імена іноземних компаній, які здійснюють поставки до Венесуели, описавши їх як великі глобальні корпорації.

Таким чином, США прагнуть максимально обмежити доходи, які влада Венесуели отримує завдяки діяльності нафтової компанії PDVSA.

Концерн довгий час імпортував розріджувачі з США, які необхідні для розведення венесуельської надважкої нафти, щоб робити її придатною для подальшого експорту. Однак США заборонили американським виробникам вести подібні операції, змусивши PDVSA звернутися до постачальників з інших країн.

Міністерство фінансів посилило тиск на венесуельський нафтовий концерн PDVSA

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 січня голова парламенту Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе новим президентом замість Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже визнав Гуайдо лідером Венесуели. Після чого Мадуро заявив про розрив дипвідносин із США.

Генеральний секретар Організації американських держав Луїс Альмагро сказав, що також визнає Гуайдо президентом Венесуели. Пізніше Гуайдо визнали ще 9 країн: Аргентина, Парагвай, Колумбія, Канада, Бразилія, Чилі, Еквадор, Коста-Ріка і Гватемала.

7 березня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти іноземних банків, які допомагають президенту Венесуели Ніколасу Мадуро вивести гроші за кордон.

19 березня Сполучені Штати ввели санкції проти державної гірничодобувної корпорації Венесуели Minerven. Під обмежувальні заходи потрапив і її керівник Адріан Антоніо Пердомо Мата.

Водночас із цим Вашингтон виключив із санкційних списків щодо Каракасу 12 фізичних осіб, пов'язаних із власниками венесуельського телеканалу Globovision Раулем Горріном і Густаво Пердомо.

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