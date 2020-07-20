Затримання Славоміра Новака: розкриті подробиці справ проти ексглави 'Укравтодору'

Затриманий в Польщі колишній глава "Укравтодору" Славомир Новак підозрюється за трьома статтями.

Як написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов, Новака підозрюють в отриманні хабарів від трьох компаній – української "Альтком", турецької "Онур" та польської ECM Group.

"І ці звинувачення показують по яким відкатним схемам були змушені працювати при Новаку такі гіганти як "Альтком", "Онур", які працюють на будівництві доріг і зараз – вже при новому директорові Олександрі Кубракові", – повідомив він.

За словами Бутусова, Новак використовував підлеглих йому посадових осіб "Укравтодору" і держпідприємства "Укрдорінвест", а також деяких громадян України та Польщі, для отримання і легалізації хабарів.

"Злочинна діяльність здійснювалася Новаком відразу після призначення в жовтні 2016- го року і до 30 вересня 2019-го", – зазначив він.

Журналіст додав, що за його даними в Польщі також затримані спільники Новака – колишній командир польського військового спецназу "Грім" Даріуш Завадка і бізнесмен Яцек Палюха.

"Альтком"

Бутусов написав, що Новак вимагав хабар у власника однієї з найбільших українських будівельних компаній "Альтком" Олександра Тисленка та директора компанії Сергія Павлічева за перенесення термінів виконання контракту на будівництво ділянок траси М-05 Київ-Одеса, який здійснювався за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку.

"В інтересах "Альткому" діяли радник Новака Віра Бічуя, перший заступник голови "Укравтодору" Олександр Харченко, начальник відділу міжнародного співробітництва ганна Юрченко і директор "Укрдорінвест" Олена Криворучко", – зазначив журналіст.

"Онур"

Журналіст повідомив, що за версією слідства Новак вимагав хабар у представника турецької компанії "Онур" Караахметоглу Емре за сприяння в перемозі на тендерах "Укравтодору".

"Через Бічую і Палеха Новак проінформував Емре, на яких умовах він може виграти тендер по проєкту "Панєвропейські дороги" ЄБРР і ЄІБ траси М-03 Київ-Харків-Довжанський на суму 175, 6 мільйонів доларів, по якій був підписаний контракт 21 травня 2018 року. Хабар, за матеріалами антикорупційних структур, виражалася у вигляді створення спільного підприємства Onur Polska, співзасновником якого стали з польської сторони стали Новак і Палюх", – написав Бутусов.

ECM Group Polska

За словами Бутусова, Новак вимагав хабар у польського бізнесмена, представника компанії ECM Group Polska Sp. Олександра Джозі.

"Партнер Новака полковник Завадка передав Джозі прохання про хабарі за сприяння в перемозі в закупівлі "Консультаційні послуги з розробки проектно-кошторисної та тендерної документації на будівництво і реконструкцію доріг М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі і М-06 Київ-Чоп, з подальшим виконанням авторського і технічного нагляду. Ціна контракту – 1 784 204 евро", – пояснив журналіст.

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