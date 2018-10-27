''Заткніться і не варнякайте!'' Цинічна порада чиновника розлютила росіян

У Росії ще один чиновник оскандалився цинічною заявою про виживання на одну тільки пенсію. Заступник голови комітету з бюджету і податків Олександр Ремезков порадив росіянам самим відкладати гроші.

"Я на пенсію і не розраховував. Намагався побудувати своє життя, забезпечити себе пенсійними накопиченнями. Хоча, як кажуть, ми припускаємо, а бог вирішує. Я спробую самостійно заробити собі на старість. Раджу зробити це кожному. Як кажуть, на бога надійся, а сам не зівай", - передає його слова "Ехо Москви".

Його слова викликали потік гнівних коментарів у соцмережах. Більшість користувачів вважає, що в нинішній економічній ситуації в Росії відкладати будь-які гроші просто нереально.

"Ну так, звичайно, зароблять люди самі на старість, коли влада нині на будь-який дохід вводить або штраф у розмірі цього доходу, або податок, що перевищує цей дохід. А скоро і те, й інше одночасно вводити стане", - написав користувач Проф. Преображенський.

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Багато в коментарях погодилися з його твердженням. Деякі навіть закликали до радикальних дій.

"У країні, яка не виробляє нічого крім обіцянок, агресії, і злодійства, відкладати на пенсію безглуздо", "Час починати відбирати свою пенсію у путінської зграї", "І це говорять ті, хто за менше, ніж ні*уя, отримує досить пристойну зарплату за рахунок бюджету! Заткніться, с*ки, і не варнякайте! Ви живете на наші податки!", "Відкладати з зарплат у 15-20 тисяч рублів (а у багатьох і менше)? Вони зовсім межі втратили, мерзотники, жируючі за наш рахунок", "Щось я не зрозумів! А якого х*я я вам пенсійні відрахування перераховувати повинен? Віддайте мені те, що вже забрали і просто дайте мені спокій!!! І взагалі нах*й ви мені потрібні такі "турботливі", - написали користувачі.

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