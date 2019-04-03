"Заткнись, росіянине": мережу розлютила реакція Кремля на бідність у Росії

У Росії придбати кожному члену сім'ї дві пари підходящого за сезоном взуття не може більше третини сімей, у 11% немає можливості купувати життєво необхідні ліки, а п'ята частина не має можливості вживати фрукти в будь-який час року.

Такі останні дані дослідження Росстату, передає РБК. Згідно з опитуванням, щомісячний дохід російської сім'ї повинен становити хоча б 58 тис. рублів (23 тис. грн), щоб вона могла звести кінці з кінцями.

Водночас необхідний мінімальний дохід багатодітної сім'ї оцінили в 82 тис. рублів (33,3 тис. грн). Сім'ям пенсіонерів достатньо 38 тис. рублів (15,6 тис. грн).

Згідно з даними дослідження, труднощі з придбанням необхідних товарів має понад 79% російських сімей. Половина росіян не може впоратися з несподіваними витратами, такими як витрати на терміновий ремонт житла чи заміну предметів тривалого користування, термінові медичні послуги.

У той же час у Кремлі заявили, що очікують роз'яснень від Росстату після публікації даних про те, що третині російських сімей не вистачає грошей на придбання взуття.

"Мені важко це прокоментувати. Чому саме на взуття, чому саме третина і звідки ці цифри? Чесно кажучи, я також був би вдячний Росстату за роз'яснення цих даних", — цитує "РИА Новости" прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

У Росії зараз понад 19 млн осіб, чий дохід нижчий за прожитковий мінімум – 10,2 тис. рублів (4,12 тис. грн). Згідно з новим "травневим указом" президента Путіна, Росія повинна до 2024 року домогтися зниження рівня бідності.

За даними опитування "Левада-центру", 61% опитаних соціологами в кінці минулого року соромиться того, що жителі Росії живуть "у вічній бідності й незадоволеності".

Ситуація викликала хвилю обурення у користувачів мережі: "Ми все ще воюємо з кимось? Я щось не в курсі...", "Дивлячись яких громадян. Он, мільярдерів стало ще більше", "Буде достатньо однієї пігулки, щоб ці 79% припинили зазнавати труднощів і почали відчувати інтерес до процесу анігіляції російської влади. Чекаємо рекомендацій від фармацевтів", "Заткнись, росіянине, нам тут СНД годувати треба", "А так Ви потребу відчуваєте? А як же стабільність, духовні скріпи, захист від НАТО? А земляки?", "З такими темпами скоро 99% буде жебраків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії понад 20% домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації: 16,8% користуються системою труб у вигрібні ями, а в 5,8% населення система каналізації відсутня.

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