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''Затискають гайки'': податок на виїзд з Росії висміяв економіст

1.9тЧитати матеріал російською

Нафта і газ уже не можуть повноцінно наповнювати бюджет Росії, тому там вигадують все нові податки.

Таку думку OBOZREVATEL, коментуючи пропозицію ввести в РФ податок на виїзд з країни, висловив економіст Олександр Охріменко. Він вважає, що нинішня ситуація багато в чому курйозна і пояснює посилення економічних проблем в країні.

"У Росії багато нафти і газу, але вона (влада. — Ред.) все одно намагається тиснути на суспільство. Ось нещодавно ПДВ підняли, адже їм треба наповнювати бюджет. Вони ж не можуть публічно сказати, що грошей не вистачає, тому роблять такі кроки під різними приводами", — наголосив Охрименко.

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''Затискають гайки'': податок на виїзд з Росії висміяв економіст

Податки будуть запроваджуватися поетапно, щоб не було негативної реакції у росіян. Багато в чому це пояснює і скандальну пенсійну реформу, в рамках якої громадяни РФ виходитимуть на пенсію пізніше.

"Вони будуть потихеньку "затискати гайки", блискавичного підвищення не буде. Все робиться крок за кроком", — сказав Охріменко.

Зазначимо, податок складе 500 рублів (приблизно 210 гривень). Він має діяти як для туристів-іноземців, так і для росіян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Аналогічне рішення про податок на виїзд з країни ухвалили і в Японії. Отримані гроші підуть на покращення місцевої інфраструктури і безпеки в аеропортах.

  • Раніше в Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборони валютних операцій для держбанків і зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у 3,4%, а вартість долара може скласти 70 руб/$.

  • При цьому російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

  • Негативно впливають на Росію і санкції. Найближчими місяцями на росіян чекають "пекельні санкції" від США, які можуть стосуватися 70% економіки.

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Теми
російська економікаЕксклюзив
Особа
Олександр Охрименко
Місце
Україна
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Semenov Igor
Semenov Igor
Лучше сразу брать за проживание в стране.... за то, что живой...
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