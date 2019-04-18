|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Зате люки золоті!" У Криму викрили окупантів в шахрайстві з ремонтом

435Читати матеріал російською

В анексованому Росією Криму окупанти неякісно проводять ремонт і облаштування території.

Як звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter, у Сімферополі після ремонту тротуару на ньому чітко залишилися нерівності.

"Сімферополь. Перепереперереконструйований центр. 10 разів. Тремтіння землі. Зате люки золоті! (Вони до речі, були б.у. та ржаві. Їх позолотили, щоб це приховати)", - написала вона.

Блогер також опублікувала фотографію з доказами такого "ремонту".

Новини
"Недоливають": у Криму поскаржилися на проблеми з їжею
"Зате люки золоті!" У Криму викрили окупантів в шахрайстві з ремонтом

У коментарях користувачі посміялися з ситуації: "плитка хвилюється разззз....", "Зсув разом із плиткою", "У них земля з-під ніг іде".

"Зате люки золоті!" У Криму викрили окупантів в шахрайстві з ремонтом
"Зате люки золоті!" У Криму викрили окупантів в шахрайстві з ремонтом
"Зате люки золоті!" У Криму викрили окупантів в шахрайстві з ремонтом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму жителі Джанкоя гнівно відреагували на заяви окупантів, що після відкриття залізничної частини Кримського мосту місто стане транспортним вузлом.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримсоцмережі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки