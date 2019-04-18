"Зате люки золоті!" У Криму викрили окупантів в шахрайстві з ремонтом

В анексованому Росією Криму окупанти неякісно проводять ремонт і облаштування території.

Як звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим в Twitter, у Сімферополі після ремонту тротуару на ньому чітко залишилися нерівності.

"Сімферополь. Перепереперереконструйований центр. 10 разів. Тремтіння землі. Зате люки золоті! (Вони до речі, були б.у. та ржаві. Їх позолотили, щоб це приховати)", - написала вона.

Блогер також опублікувала фотографію з доказами такого "ремонту".

У коментарях користувачі посміялися з ситуації: "плитка хвилюється разззз....", "Зсув разом із плиткою", "У них земля з-під ніг іде".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму жителі Джанкоя гнівно відреагували на заяви окупантів, що після відкриття залізничної частини Кримського мосту місто стане транспортним вузлом.

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