Заступника Смолія вирішили звільнити з НБУ – рішення Ради

Андрій Довгань Економіка 15:33, 6.07.2020

Рада Нацбанку відмовилася затвердити на повторний термін заступника голови центробанку Олега Чурія. Його на цю посаду висував звільнений глава НБУ Яків Смолій.

Про це за підсумками засідання 6 липня повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook. П'ятирічний термін перебування Олега Чурія на посаді заступника глави НБУ закінчиться 10 липня.

"Рада утрималася від призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ", – написав він.

Данилишин зазначив, що заступник голови НБУ, термін повноважень якого закінчився, обіймає посаду до вступу до неї новопризначеного заступника голови.

"Рада і надалі налаштована на конструктивну співпрацю з правлінням НБУ", – написав він.

Рада НБУ не затвердив Чурія на посаді заступника голови НБУ
Facebook Богдана Данилишина

Член Ради НБУ Віктор Козюк агентству "Інтерфакс-Україна" додав, що він голосував у підтримку Чурія, але його голос, ймовірно, не було враховано.

"Насправді ситуація вийшла дуже цікавою. Оскільки я був по скайпу, і був поганий зв'язок, я навіть не відразу зрозумів, які результати голосування. Вийшло так, що я підняв руку "за", але мені здається, що це не було побачено і не було зафіксовано", – сказав Козюк.

Він додав, що наскільки він зрозумів, всі інші члени Ради утрималися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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