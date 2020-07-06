Заступника Смолія вирішили звільнити з НБУ – рішення Ради
Рада Нацбанку відмовилася затвердити на повторний термін заступника голови центробанку Олега Чурія. Його на цю посаду висував звільнений глава НБУ Яків Смолій.
Про це за підсумками засідання 6 липня повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин у Facebook. П'ятирічний термін перебування Олега Чурія на посаді заступника глави НБУ закінчиться 10 липня.
"Рада утрималася від призначення Чурія на посаду заступника голови НБУ", – написав він.
Данилишин зазначив, що заступник голови НБУ, термін повноважень якого закінчився, обіймає посаду до вступу до неї новопризначеного заступника голови.
"Рада і надалі налаштована на конструктивну співпрацю з правлінням НБУ", – написав він.
Член Ради НБУ Віктор Козюк агентству "Інтерфакс-Україна" додав, що він голосував у підтримку Чурія, але його голос, ймовірно, не було враховано.
"Насправді ситуація вийшла дуже цікавою. Оскільки я був по скайпу, і був поганий зв'язок, я навіть не відразу зрозумів, які результати голосування. Вийшло так, що я підняв руку "за", але мені здається, що це не було побачено і не було зафіксовано", – сказав Козюк.
Він додав, що наскільки він зрозумів, всі інші члени Ради утрималися.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія.
Тимчасово обов'язки глави НБУ виконуватиме перша заступниця керівника центробанку Катерина Рожкова.