"Заснував "Нібіру": у справі усунення Рожкової з'явились дивні подробиці

Причиною відсторонення Катерини Рожкової від виконання обов'язків першого заступника голови Національного банку України стала суперечка з приводу статті між двома жителями Баришівки.

Про це сама чиновниця написала на своїй сторінці в Facebook. Вона також повідала деталі судового спору в Баришівському районному суді Київської області.

"Як виявилося, приводом для подачі цього позову стала публікація жителя Баришівки Антона Лук'яненко з назвою "Катерина Рожкова - зразок державного управлінця" на...ОРД... 6 червня цей пан написав текст, в якому мою скромну персону звеличив до рівня людини, яка ледь чи не поодинці "зупинила дефолт в Україні і обвал гривні"... Він (цей текст. - Ред.) до глибини душі обурив іншого жителя Баришівки - Андрія Барташова, який вирішив оскаржити викладене в суді, бачачи в твердженнях пана Антона Лук'яненко порушення своїх прав! І паралельно заборонити мені працювати в НБУ", - написала Рожкова.

За її словами, Барташ був засновником компанії "Нібіру Х", в якій Лук'яненко до теперішнього часу працює на посаді директора.

Катерина Рожкова

"Насправді, навіть не здивуюся, якщо сам позивач не знає ні про мене, ні про позов, який він проти мене подав, як це було у випадку зі SkyUp. Кажуть, до того ж, він втратив паспорт. На жаль, поки вийти на зв'язок з двома панами і дізнатися їхні мотиви мені не вдалося", - додала Рожкова.

За її словами, Баришівський районний суд Київської області призначив на 22 липня засідання по цій справі по суті. "На відміну від першого рішення, на цей раз у мене з'явиться можливість на захист в суді", - зазначила Рожкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня Національний банк України повідомив про спробу заборонити Рожковій виконувати посадові обов'язки Баришівським районним судом.

Днем раніше цей самий суд виніс інше скандальне рішення – про призупинення ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines.

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