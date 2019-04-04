Засновник каналу "1+1" відмовився від інвестицій в Україну: причина

Співзасновник телеканалу 1+1, а також співвласник мережі кінотеатрів Cinema City і готелю Hilton Борис Фуксман призупинив інвестиційні проекти в будівництві на території України.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю виданню Investory News. Причиною бізнесмен назвав політико-економічну ситуацію в країні і відсутність в українців купівельної спроможності для реалізації великих девелоперських проектів преміум-класу.

"Зараз я зупинив будівництво на території України і інвестую в нерухомість в Німеччині. Один з найбільших моїх проектів - це житлова нерухомість. Я викупив колишню казарму НАТО, побудовану ще в роки Другої світової війни, і перебудовую її в об'єкт житлової нерухомості", - розповів він.

Борис Фуксман Forbes

Водночас, мережа кінотеатрів Cinema City продовжить розширюватися за рахунок придбання та оновлення старих залів, а також будівництва нових в торговельних центрах, додав Фуксман.

Телеканал 1+1 був заснований Борисом Фуксманом і Олександром Роднянським у вересні 1995 року. У 2008 році канал продали Ігорю Коломойському за $200 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року Transparency International Ukraine створила рейтинг прозорості інвестиційної сфери ста найбільших міст України. Перше місце посів Івано-Франківськ, друге - Київ, третє - Вінниця.

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