"Засмучені бігають": у Зеленського відреагували на "нового керівника" УЗ

Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій спростував інформацію, що "Укрзалізницю" може очолити нинішній керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Я бачив. На ресурсах другорядних. Це одразу починає наводити на низку думок. Я "Страна.ua" не читаю і не є замовником цієї статті, але я чув цю історію", – повідомив міністр у інтерв’ю ЕП.

"Там і Кравцов засмучений бігає, і Смілянський засмучений. Каже: "Та що ж таке. Ще не встиг на "Укрпошті" зробити, вже мене кудись перекидають". Тому всі засмучені, напевно, крім того, хто всю цю легку інтригу зробив", – додав Криклій.

За його словами, стосовно "Укрзалізниці" уряд планує велику реформу.

"Ми вже спільно з нардепами працюємо, і вчора мали великий круглий стіл, обговорювали закон про залізничний транспорт, яким ми передбачаємо створення трьох незалежних операторів, щоб прибрати конфлікт інтересів, щоб "Укрзалізниця" в гарному сенсі втрачала своє монопольне становище і водночас розвивався ринок", – заявив Криклій.

Міністр наголосив, що будуть створені три оператори: перший відповідатиме за доступ до інфраструктури, два інших – за пасажирські та вантажні перевезення.

"Тому питання, хто буде менеджером, важко сказати, бо це будуть три оператори, тому фактично ми матимемо трьох менеджерів. Навіть якщо Кравцов або Смілянський теоретично отримає одну з посад, то в нас іще щонайменше лишається один оператор, який також хтось має очолити", – резюмував Криклій.

Новий міністр інфраструктури Владислав Криклій спростував інформацію, що "Укрзалізницю" може очолити нинішній керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У листопаді 2018 року стало відомо, що Смілянський отримує щомісячний оклад 744 тисячі гривень. Крім цієї суми йому також виділяються преміальні, відпускні та матеріальна допомога, що суттєво збільшує його заробіток.

При цьому він повідомив, що працівникам вдалося підвищити зарплату з 3 до 6 тисяч гривень. Скандал навколо зарплат в "Укрпошті" Смілянський пояснив роботою проплаченої "ботоферми".

Навесні 2019 року в "Укрпошті" повідомили, що компанія підвищить зарплати листоношам і начальникам сільських відділень на 12,4% у два етапи – з 1 квітня і 1 липня 2019 року.

А у вересні на прохання "Укрпошти" Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації в Україні з 1 січня 2020 року підвищила тарифи на відправлення листів, бандеролей та посилок.

У травні 2019 року стало відомо, що у Смілянського два паспорти – український і американський.

У липні 2019 року "Укрпошта" знову пригрозила припинити доставку пенсій. Цього разу з 1 січня 2020 року, якщо не буде виконана умова надання економічно обґрунтованого або ринкового тарифу з боку уряду та Пенсійного фонду.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!