"Заслухали Росію": суд у Гаазі взявся за справу ПриватБанку у Криму

Постійна палата арбітражного суду у Гаазі прийняла до розгляду доводи Росії, яка стверджує про незаконність придбання ПриватБанком активів в окупованому Криму.

"Арбітри дозволили надати докази того, що банк, який перебував під контролем Ігоря Коломойського, був незаконним власником майна, яке, за твердженнями позивача, було експропрійоване", – повідомила пресслужба Міністерства юстиції Російської Федерації.

Представники відомства стверджують, що ПриватБанк і особи, що контролювали його, приховали відомості про неодноразове порушення закону з метою отримання активів, зокрема про дії корупційного характеру.

"Після того, як Російська Федерація заявила про відомості, суд підтвердив, що заслухає сторони з цього питання одночасно із запереченнями держави щодо розмірів збитків банку", – резюмували у Мін'юсті РФ.

Паралельно Росія заперечує у державному суді Нідерландів рішення міжнародного арбітражного трибуналу, яким раніше була визнана юрисдикція розглядати позов банку.

Якщо суд погодиться з доводами Росії, ПриватБанку може бути повністю відмовлено у позові.

Паралельно Росія заперечує у державному суді Нідерландів рішення міжнародного арбітражного трибуналу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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