"Не шоу": Кабмін вирішив закрити засідання від журналістів

Кабінет міністрів, починаючи з 2 вересня, буде проводити засідання у закритому форматі.

"Ми змінимо трохи підходи у роботі уряду… Засідання уряду не мають перетворюватися на шоу. І це дуже важливо, тому ми змінимо формат їхнього проведення", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час засідання Кабміну.

За його словами, після завершення засідання прем'єр-міністр або члени уряду проводитимуть пресбрифінг для ЗМІ з роз'ясненнями щодо ухвалених рішень.

"Спочатку ми працюватимемо із міністрами у нормальному режимі, який є адекватним для країни, на території якої ведуться бойові дії. Але після засідання уряду будемо виходити до преси й спілкуватися про те, які рішення ухвалені та чому", – підсумував Гончарук.

Засідання нового Кабміну не шоу і будуть закритими для ЗМІ, - Гончарук попросив журналістів покинути зал засідань pic.twitter.com/WzyZW7jp3a — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) September 2, 2019

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет після зустрічі з президентом розповів, що має змінитись у засіданнях уряду pic.twitter.com/lott3OgbPM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2019

Гончарук заявив, що Кабінет міністрів змінить підходи в роботі Facebook Олексій Гончарук

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народні обранці принесли урочисту присягу й отримали мандати. До порядку денного першого засідання було включено 27 пунктів, зокрема організаційного та кадрового характеру.

Спікером парламенту обрали голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосували 382 парламентарі.

Потім Верховна Рада України затвердила на посаді прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

На першому засіданні нової Верховної Ради підтримали створення 23 парламентських комітетів, а також затвердили їхнє керівництво і склад.

Так, за нову структуру проголосували 318 народних депутатів. Зазначимо, що раніше у Верховній Раді діяли 27 комітетів і комісія з питань приватизації.

Також було ухвалено рішення, що кількість їхніх членів не може бути менше 5 осіб, але й не більше 34.

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