Зарплати за рахунок навчання: Кабмін пішов на радикальний крок через борги медикам

Кабінет міністрів України розпорядженням від 24 грудня скоротить витрати на навчання медиків з метою погасити заборгованості за зарплатами медичним працівникам на суму 41,1 млн грн.

Як повідомив у своєму Telegram нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, планується зменшити бюджетні витрати за трьома бюджетними програмами.

За його словами, кошти планують урізати за такими напрямками:

Зарплати медикам виплатять за рахунок навчання Вікка

"Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка і підвищення кваліфікації осіб із надання домедичної допомоги" (близько 3,4 млн грн),

"Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я" (10,88 млн грн),

"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проєкту з розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях і Києві" (26,82 млн грн).

Повідомляється, що перерозподілені кошти будуть спрямовані на програму "Медична субвенція з держбюджету місцевим бюджетам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд офіційно запустив сервіс check.gov.ua, за допомогою якого можна перевіряти квитанції в електронній формі. У Кабміні запевняють, що новий сервіс дозволить платити через смартфон, а не через каси.

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