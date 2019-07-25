"Зарплати вчителям у $4000 – мем": у Зеленського озвучили реальну суму

У команді президента України Володимира Зеленського визнали, що попередні заяви про вчительську зарплату в $4000 поки що нездійсненні – а ось $500 "непогано для початку".

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з питань освіти з президентської команди, кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" (№11 у списку) Сергій Бабак.

"У нас 440 тисяч вчителів. Можна їм зробити зарплати по $ 4000 – це вже такий відомий мем. Скільки це буде коштувати – давно вже порахували. Ми собі цього дозволити не можемо. Але чи потрібно до цього йти? Потрібно. У законі про освіту прописані три мінімальні заробітні плати. На даний момент це 13-14 тис. грн (трохи більше $500. – Ред.). Для початку буде непогано ", – зазначив Бабак.

На його думку, педагог – одна з найважливіших професій.

"А коли у нас зараз молодий учитель, який приходить в школу, отримує 5100... Це ненормально", – обурився кандидат в нардепи.

"Учитель повинен отримувати максимально можливу зарплату. Те, що вона має бути вищою за середню – це взагалі не обговорюється", – констатував він.

У Зеленського вважають, що зарплата вчителів має бути "максимально можливою" mynextmove.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Постановою передбачено такі мінімальні оклади:

в 2020-му - 2,5 прожиткових мінімуми;

в 2021-му - 3 прожиткових мінімуми;

у 2022-му - 3,5 прожиткових мінімуми;

в 2023-му - 4 прожиткових мінімуми.

Прожитковий мінімум на липень 2019 року становить 1 936 грн.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!