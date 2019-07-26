Зарплати в Україні: економіст вказав на важливий нюанс

В Україні лише 10% офіційно працевлаштованих працівників отримують зарплату більше 17,7 тисячі гривень.

Водночас 6,8% офіційно працевлаштованим в травні було нараховано мінімальну зарплату або менше, повідомив у Facebook економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Також, за його словами, тепер можна легко перевірити скільки офіційно заробляє людина порівняно з іншими в Україні. Для цього треба лише знати суму нарахованої зарплати в травні 2019 року.

"Якщо суму нарахованої зарплати ви не знаєте, то берете суму офіційної зарплати отриману вами на руки в травні і множите її на 1,2422. Так ви дізнаєтесь суму, яку вам нараховував роботодавець до відрахування податку на доходи та військового збору. Потім ви дивитесь в якому ви діапазоні, нижня границя цього діапазону покаже у якого відсотка українців зарплата менше, ніж у вас", – заявив Компанієць.

Економіст наголосив, що в таблиці чітко видно "ефект зарплат в конверті" – чим менше у людей зарплата, тим менше у них відбувся приріст офіційної зарплати за останні тринадцять місяців.

В Україні 10% офіційно працевлаштованим нараховують зарплату більше 17,7 тисячі гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень.

Водночас торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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