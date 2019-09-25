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27 вересня • оновлено в 19:58
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Як в Японії: боєць АТО назвав необхідну зарплату для українських контрактників

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Середня зарплата контрактників в українській армії має становити 2000 доларів США.

Таку думку висловив учасник бойових дій у Грузії і на Донбасі, командир підрозділу "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефірі ObozTV.

Мамулашвілі підтримав ідею відмови від строкової служби та переходу на контрактну армію.

"Туди (на контракт. – Ред.) ідуть люди більш мотивовані. Якщо ви зайдете до військкомату, то переконаєтеся, що близько 90% призовників просто не хочуть іти в армію. І силою штовхати таких людей на лінію фронту – більше негативно, ніж позитивно", – пояснив він.

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При цьому військовий наголосив, що якщо Україна хоче бути країною НАТО, то і зарплата у військовослужбовців за контрактом має бути відповідною.

"Нещодавно розмовляв із нашим бійцем із Японії. Він сказав, що середня зарплата військовослужбовця в Японії становить 2000 доларів. Думаю, така зарплата для військовослужбовців України була би досить гарною", – розповів Мамулашвілі.

За його словами, вийти на таку суму цілком реально.

"Але Україні ще треба добре попрацювати (над створенням контрактної армії. – Ред.). Особливо над викоріненням корупції в Міністерстві оборони", – зазначив командир "Легіону".

Зараз "мінімалка" для контрактників ЗСУ встановлена в розмірі 10 тисяч гривень, плюс надбавки за службу в зоні бойових дій

Зараз "мінімалка" для контрактників ЗСУ встановлена в розмірі 10 тисяч гривень, плюс надбавки за службу в зоні бойових дій

Flickr.com/ministryofdefenceua

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в зоні проведення ООС на Донбасі повинні залишитися тільки солдати-контрактники. Загороднюк підтвердив, що в Україні мають намір відмовитися від строкової військової служби і перейти на контрактну основу, однак точних термінів не озвучив.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Зарплати в Україні Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Мамука Мамулашвілі
Місце
Україна
Теги
зарплата Збройні сили України армія Грузинський національний легіон
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Европейские зарплаты могут получать только приближённые к "корыту". (Это был "жёсткий" сарказм, для тех, кто не понял).
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Александрович Валера
Александрович Валера
Так вся Украина туда устроится . Тока откуда денег столько
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
итак...Недавно разговаривал с нашим бойцом из Японии. Он сказал, что средняя зарплата военнослужащего в Японии составляет 2000 долларов.,а скюзьми матниха .скоко у жапанскага токаря зарплата ,не спрашивал?отож бо..
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