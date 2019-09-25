Як в Японії: боєць АТО назвав необхідну зарплату для українських контрактників

Середня зарплата контрактників в українській армії має становити 2000 доларів США.

Таку думку висловив учасник бойових дій у Грузії і на Донбасі, командир підрозділу "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефірі ObozTV.

Мамулашвілі підтримав ідею відмови від строкової служби та переходу на контрактну армію.

"Туди (на контракт. – Ред.) ідуть люди більш мотивовані. Якщо ви зайдете до військкомату, то переконаєтеся, що близько 90% призовників просто не хочуть іти в армію. І силою штовхати таких людей на лінію фронту – більше негативно, ніж позитивно", – пояснив він.

При цьому військовий наголосив, що якщо Україна хоче бути країною НАТО, то і зарплата у військовослужбовців за контрактом має бути відповідною.

"Нещодавно розмовляв із нашим бійцем із Японії. Він сказав, що середня зарплата військовослужбовця в Японії становить 2000 доларів. Думаю, така зарплата для військовослужбовців України була би досить гарною", – розповів Мамулашвілі.

За його словами, вийти на таку суму цілком реально.

"Але Україні ще треба добре попрацювати (над створенням контрактної армії. – Ред.). Особливо над викоріненням корупції в Міністерстві оборони", – зазначив командир "Легіону".

Зараз "мінімалка" для контрактників ЗСУ встановлена в розмірі 10 тисяч гривень, плюс надбавки за службу в зоні бойових дій Flickr.com/ministryofdefenceua

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в зоні проведення ООС на Донбасі повинні залишитися тільки солдати-контрактники. Загороднюк підтвердив, що в Україні мають намір відмовитися від строкової військової служби і перейти на контрактну основу, однак точних термінів не озвучив.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся