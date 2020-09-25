Зарплати українців виростуть на 15% у 2021 році – НБУ

Національний банк України спрогнозував, що у 2021 році середня заробітна плата зросте на 15% при підвищенні мінімальної на 30%.

Про це повідомив заступник глави НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". Він додав, що підвищення мінімальної зарплати буде враховуватися в жовтневому прогнозі Нацбанку.

"Ефект перенесення очікуємо більш спокійний, тому що економіка все ще буде слабкою і тільки почне відновлюватися після кризи. За нашими оцінками, при 30%-му зростанні мінімальної зарплати середня виросте в наступному році десь на 15%", – сказав він

Сологуб зазначив, що, за його оцінками, підвищення "мінімалки" не матиме великого впливу на курс, тоді як на інфляцію матиме "невелике, але не таке значне".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в кінці серпня підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.

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