Зарплати українців різко зросли: з'явилися показові цифри

В Україні у 2019 році темпи зростання медіанної зарплати випередили зростання середньої зарплати по країні.

Такі дані представив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в Facebook.

"У травні 2019 медіанна зарплата склала 7183 грн до вирахування податків, тобто 50% офіційно працюючих в Україні офіційно отримали на руки у травні до 5854 грн після сплати податку на доходи та військового збору. В цьому році темпи приросту медіанної зарплати випереджають темпи приросту середньої зарплати", - написав він.

Варто відзначити, що середня зарплата в Україні, за даними Держстату, у травні 2019 року склала 10 239 грн, що на 17,35% більше, ніж було за той самий період у 2018 році - 8725 грн.

При цьому медіанна зарплата у травні 2019 склала 7183 грн, а в минулому році була - 6071 грн. Таким чином приріст склав 18,32%.

Довідка:

Медіанна зарплата - це зарплата того українця, який знаходиться рівно посередині зарплатного списку. Середня зарплата - зарплата всіх українців, яку поділили на кількість працюючого населення країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Компанієць повідомляв про зростання середньої зарплати в країні і показував, в яких регіонах і галузях отримують найбільше.

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