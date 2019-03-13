Зарплати падають, витрати зростають: у Путіна назріла нова проблема

У Росії середній чек громадян за один похід в магазин у лютому 2019 року збільшився на 2,3%, або на 13 рублів у порівнянні з січнем і склав 573 рубля (230 грн).

Як передає "Прайм", зростання показника стало рекордним для цього місяця за останні роки спостережень.

У дослідженні холдингу "Ромір" вказано, що середній чек в лютому в різні роки вів себе по-різному: у 2015-2016 роки він в порівнянні з січнем знижувався, у 2017-2018 роках - підвищувався, хоча темпи зростання не перевищували 1%.

"Однак в минулому лютому середній чек виріс відразу на 2,3% і досяг позначки в 573 рубля. Це рекордне значення для лютого і рекордне місячне зростання за останні роки спостережень", - додає холдинг.

У той же час, наголошується в дослідженні, в порівнянні з лютим минулого року середній чек збільшився лише на 0,5%, або на 3 рубля. Президент дослідницького холдингу Андрій Мілєхін зауважив, що зростання середнього чека в лютому може бути пов'язано як з підвищенням ставки ПДВ, так і зі збільшенням купівельної впевненості і споживчого попиту.

"Ціни зросли, перш за все, на товари швидкої оборотності, тобто повсякденного попиту. Для визначення реальної причини необхідно відстежувати динаміку цього індексу в наступні кілька місяців", - додав Мілєхін.

Згідно з офіційною статистикою, за межею бідності сьогодні знаходяться 19,3 млн росіян, що становить 13,2% населення країни. Відзначається, що реальні доходи населення не збільшувалися вже п'ять років, а, навпаки, знижуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни у 2019 році з власних гаманців заплатять за санкції проти політики Путіна. Щоб компенсувати втрати бюджету, влада РФ зважилася на підвищення пенсійного віку, податків і комунальних тарифів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.