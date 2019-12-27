"Замовляти дорогих повій у Раді": журналіст розгромив ідею "слуг" про зарплату в 100 тисяч

Верховна Рада перед тим, як підвищувати зарплату народним депутатам, повинна довести, що вона приносить користь українцям.

Про це заявив в ефірі ObozTV журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи пропозицію голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамія щодо підвищення зарплат нардепам до 70-100 тис. грн.

"У мене двоє дітей, вони ходять до школи, я б хотів, щоб зарплата до 70-100 тис. грн була в їхніх вчителів. Коли я ходжу до поліклініки, я хотів би, щоб зарплата до 70-100 тис. грн була у лікарів. А депутати мені потрібні набагато менше. Не подобається щось? Маленька зарплата? Ніхто насильно за вуха їх не тягнув. З депутатами я стикаюся набагато рідше, і користі мені від них набагато менше. Спершу вчителі, лікарі – потім уже депутати", – вважає Сазонов.

За його словами, нардепи "хочуть мати більше грошей, тому що вони замовляють досить дорогих повій прямо у Верховній Раді".

"Депутат дійсно повинен отримувати гарні гроші, тому що інакше він займається лобізмом. Але ми хочемо бачити якийсь вихід, результат, а від Верховної Ради наше життя не стало кращим ні на міліметр. Ми бачимо війну з ФОПами, бачимо, що тютюнові компанії, найбільші платники податків, ідуть. Бачимо, що поки Верховна Рада за свою зарплату не те, що не приносить користі, а трошки шкодить Україні", – зазначив блогер.

"Якщо уряд і Верховна Рада можуть забезпечити гарний ріст зарплати в Україні, і ми будемо заробляти більше, ніж заробляють люди в Польщі, то відмінно, ми із задоволенням будемо їхню працю оплачувати. Якщо вони створюють умови, коли ми заробляємо мало, коли народ живе бідно, чому вони повинні жити заможно? Адже результат їхньої праці ми всі бачимо на собі. Нехай покажуть, нехай дадуть результат", – підсумував Сазонов.

rada.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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