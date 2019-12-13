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13 грудня • оновлено в 16:10
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Зарплати менші утричі: у Києві вартість життя зрівнялася із Бухарестом

1.8т
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У Києві вартість споживчого кошика досягла рівня цін у Бухаресті

При цьому за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні у 2,7 рази. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі", – наголосив Компанієць.

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Водночас економіст зазначив, що зарплати у Польщі в 2,96 рази вищі ніж в Україні, а у Чехії – в 3,32 рази.

У вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок та інші).

При цьому середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні у 2,7 рази

При цьому середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні у 2,7 рази

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

За останній рік країна піднялася на три позиції у відповідному індексі.

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Автор
Віктор Калиненко
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ну так вы и есть цыгане, раз уж стоимость жизни сравнялась с Бухарестом ...
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
я вам даже больше скажу - уровень цен у вас уже выше чем в Москве а ЗП в 4-6 раз ниже))))
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
А до Парижу ещё далеко?
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