Зарплати менші утричі: у Києві вартість життя зрівнялася із Бухарестом

У Києві вартість споживчого кошика досягла рівня цін у Бухаресті

При цьому за останніми офіційними даними середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні у 2,7 рази. Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Також вартість життя в Києві потроху наближається до вартості життя в Варшаві та Празі, але ще не наздогнала. Вартість життя в Києві поки на 16% дешевше, ніж в Варшаві та на 26% дешевше, ніж в Празі", – наголосив Компанієць.

Водночас економіст зазначив, що зарплати у Польщі в 2,96 рази вищі ніж в Україні, а у Чехії – в 3,32 рази.

У вартість споживчого кошика входять витрати на товари та послуги для сім'ї із 4-х осіб (оренда квартири, комунальної послуги, проїзд, харчування, купівля одягу, дитячий садочок та інші).

При цьому середня зарплата в Румунії вище середньої зарплати в Україні у 2,7 рази

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

За останній рік країна піднялася на три позиції у відповідному індексі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram