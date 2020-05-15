Вже з 1 липня 2020 року Міністерство охорони здоров'я Україні має намір підвищити зарплати медичних працівників на 50%.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Також він зазначив, що підтримує практику доплат за пацієнтів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На жаль, у нас заробітна плата медичних працівників на рівні 6-7 тисяч гривень. Треба підвищити заробітну плату до 50% від тієї, яка була на березень цього року. Це важливий елемент медичної реформи, оскільки після підвищення заробітної плати вони зовсім інакше працюють, інакше надають медичну допомогу", – переконаний міністр.

Зарплати лікарів Версія Інфо

"Ми завжди вітаємо будь-які доплати в будь-якому регіоні. Це саме той принцип, який має бути в Україні повністю реалізований. Коли людина в змозі обрати собі лікаря. Коли є відповідний рівень праці та конкуренції між лікарями", – додав Степанов.

Також він зазначив, що ті медичні установи, які вже готові до другого етапу реформи, повинні отримати грошове забезпечення не менше, ніж виділене їм у 2019 році.

"В нас близько 332 медичних закладів опинилися на межі закриття у зв'язку з фінансуванням менш ніж 50%, можливості звільнення працівників до 50 тисяч. Це неприпустимі речі в результаті реформування. Ми повинні надати фінансування, але в умовах чинного законодавства, де в нас є відповідний закон про програми медичних гарантій. І ми повинні профінансувати на рівні не менш ніж 2019 року", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Степанов зазначав, що для того, аби підвищити зарплати 430 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн. Тому МОЗ звертатиметься до Кабміну та ВРУ з проханням внести необхідні зміни до бюджету.

Також раніше очільник міністерства говорив, що зарплати українських лікарів мають зрости на 50% до кінця 2020 року.

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