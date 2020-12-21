Зарплати лікарям та пенсії під загрозою зриву, відлік пішов на місяці, – Гройсман

В Україні фінансування зарплат бюджетникам і пенсій під загрозою зриву вже в грудні. У бюджеті катастрофічна нестача грошей.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, зараз спостерігається криза платежів, тому що державі не вистачає грошей платити за все.

На питання про те, чи є загроза зриву виплат учителям, лікарям та іншим співробітникам бюджетної сфери, Гройсман відповів ствердно.

"У кінці року ми бачимо велику кризу платежів, тому що державі не вистачає грошей платити за все. Це кризова ситуація, вона вимагає антикризового управління та рішень... Я думаю, що якимись титанічними зусиллями вони повинні це компенсувати. Я думаю, що важливо закінчити грудень", – вважає колишній прем'єр.

Гройсман пояснив, що бюджетний дефіцит на сьогодні становить 19,4 млрд грн.

"Якщо ми говоримо про комплекс, то в загальному фонді бюджету – у Пенсійному фонді є вже брак ресурсу за доходами. І ці ризики дуже-дуже високі. Тому що я говорив, умовно кажучи, у квітні? Тільки одне: "Дивіться: треба підтримати економіку". Я пропонував різні програми: ті ж компенсації на створення або підтримання робочих місць. Але безкоштовно – не так, щоб люди платили. Я пропонував зробити реструктуризацію податків для малого бізнесу. це було б дуже класно, це було б круто. Просто цих людей підтримати. Замість цього їм кажуть: "Ідіть у банк – беріть кредити під 5–7– 9%", – підсумував колишній прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська заявила, що більшість лікарів хоче отримувати гідну білу зарплату і не заглядати в кишені злиденному населенню. Ті зарплати, які зараз платить держава медикам, – приниження спеціальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дефіцит державного бюджету України в січні-листопаді поточного року склав 111,7 млрд грн. До того ж загальний фонд за цей період зведений із дефіцитом 130,7 млрд грн за плану 236,9 млрд грн.

15 грудня 289 голосами фракцій "Слуга народу", "За майбутнє" і "Батьківщина" ухвалили бюджет країни на 2021 рік.

Кабмін відмовився підвищити зарплати медикам до 23 тис. грн, пояснюючи це тим, що і без того медичний персонал може розраховувати на надбавку в розмірі близько 30%. Крім того, скасували раніше затверджене підвищення зарплат учителям. Їм повинні були перерахувати оклади за раніше ухваленим законом, але рішення відтермінували. А ось прокурорам пощастило більше. Їхній посадовий оклад збільшили на 600 грн – до 1,6 тис.