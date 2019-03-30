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Зарплата $3 тис. в Україні: аналітик назвала найоплачуваніші професії

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Найнятий працівник в Україні може заробляти $ 2-3 тис. на місяць. Такі гроші отримують в сфері маркетингу, також ті, хто працює з фінансами і в складних технологічних процесах, тобто, інженери.

Таку інформацію в ефірі ObozTV озвучила експерт із працевлаштування Надія Петрученко. Вона відмітила, що зарплата українських інженерів росте за рахунок отримання ними сертифікатів міжнародної кваліфікації.

"$2-3 тис. за місяць в Україні заробляють спеціалісти вищого рівня, які працюють у маркетингу, із фінансами і в складних технологічних процесах, тобто, інженери. Оскільки ми рухаємось і розвиваємось у бік європейського сервісу, наприклад, багато з наших інженерів отримують сертифікати відповідної міжнародної кваліфікації і тим самим росте їхня зарплатня. Коли вони мають можливість працювати не тільки із національними проектами, а й бути причетними до будь-яких процесів, проектів, які працюють у міжнародних компаніях, то їх зарплата також може зростати", – сказала вона.

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Щоб знайти високооплачувану роботу, спочатку треба визначитися зі сферою, в якій хочеться розвиватися, і обрати сегмент роботодавців, до яких ви б хотіли потрапити, порадила експерт. Вона відмітила, що у Службі зайнятості таки вакансій, де б можна було заробляти більше $2 тис., нема.

Зарплата $3 тис. в Україні: аналітик назвала найоплачуваніші професії

"Це пояснюється тим, що бізнес не співпрацює із державними інституціями, такими як Центр зайнятості. Якщо це якесь бюджетне підприємство чи їм потрібні якісь бюджетні посади, то вони можуть звернутися у Службу. Щоб самостійно знайти роботу, треба обрати список з 10-15 організацій, які потенційно можуть бути вашими працедавцями. Вивчіть їхні профілі в Інтернеті, ознайомтесь із вимогами та навиками, якими треба володіти майбутньому працівнику і надсилайте їм резюме", – зазначила Петрученко.

Найкращий час для пошуку роботи – весна, переконана експерт. Вона пояснила, що в цей період найбільше активізується ринок праці.

"Варто починати шукати роботу на початку весни. У цей час багато компаній закінчують рік, будують якісь плани. Будь-яке підприємство, як би добре чи погано вони не закінчили рік, намагаються наверстати упущене у наступному році або розвиватися", – уточнила Петрученко.

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-5 робочих спеціальностей з високими зарплатами в 2018 році. Так, працюючи у сфері будівництва можна було заробити 15 000 грн щомісяця. Домашній персонал в Україні отримував торік в середньому 14 000 грн. Робітники сільського господарства могли заробити 10 000 грн на місяць.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРобота в Україні
Особа
Надія Петрученко
Місце
Україна
Теги
роботазарплата
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