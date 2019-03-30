Зарплата $3 тис. в Україні: аналітик назвала найоплачуваніші професії

Найнятий працівник в Україні може заробляти $ 2-3 тис. на місяць. Такі гроші отримують в сфері маркетингу, також ті, хто працює з фінансами і в складних технологічних процесах, тобто, інженери.

Таку інформацію в ефірі ObozTV озвучила експерт із працевлаштування Надія Петрученко. Вона відмітила, що зарплата українських інженерів росте за рахунок отримання ними сертифікатів міжнародної кваліфікації.

"$2-3 тис. за місяць в Україні заробляють спеціалісти вищого рівня, які працюють у маркетингу, із фінансами і в складних технологічних процесах, тобто, інженери. Оскільки ми рухаємось і розвиваємось у бік європейського сервісу, наприклад, багато з наших інженерів отримують сертифікати відповідної міжнародної кваліфікації і тим самим росте їхня зарплатня. Коли вони мають можливість працювати не тільки із національними проектами, а й бути причетними до будь-яких процесів, проектів, які працюють у міжнародних компаніях, то їх зарплата також може зростати", – сказала вона.

Щоб знайти високооплачувану роботу, спочатку треба визначитися зі сферою, в якій хочеться розвиватися, і обрати сегмент роботодавців, до яких ви б хотіли потрапити, порадила експерт. Вона відмітила, що у Службі зайнятості таки вакансій, де б можна було заробляти більше $2 тис., нема.

"Це пояснюється тим, що бізнес не співпрацює із державними інституціями, такими як Центр зайнятості. Якщо це якесь бюджетне підприємство чи їм потрібні якісь бюджетні посади, то вони можуть звернутися у Службу. Щоб самостійно знайти роботу, треба обрати список з 10-15 організацій, які потенційно можуть бути вашими працедавцями. Вивчіть їхні профілі в Інтернеті, ознайомтесь із вимогами та навиками, якими треба володіти майбутньому працівнику і надсилайте їм резюме", – зазначила Петрученко.

Найкращий час для пошуку роботи – весна, переконана експерт. Вона пояснила, що в цей період найбільше активізується ринок праці.

"Варто починати шукати роботу на початку весни. У цей час багато компаній закінчують рік, будують якісь плани. Будь-яке підприємство, як би добре чи погано вони не закінчили рік, намагаються наверстати упущене у наступному році або розвиватися", – уточнила Петрученко.

Раніше OBOZREVATEL назвав топ-5 робочих спеціальностей з високими зарплатами в 2018 році. Так, працюючи у сфері будівництва можна було заробити 15 000 грн щомісяця. Домашній персонал в Україні отримував торік в середньому 14 000 грн. Робітники сільського господарства могли заробити 10 000 грн на місяць.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!