Зарплата 24 млн і мільйони заощаджень: як живе глава ЦВК Сліпачук

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук задекларувала 23,9 млн гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчить її електронна декларація за 2018, передають "Українські Новини". За три місяці роботи в ЦВК у 2018 році Сліпачук заробила 236 тис. гривень, тобто в середньому по 78,7 тис. гривень щомісяця. Тоді як напередодні президентських виборів зарплати в ЦВК досягли 200 тис. гривень.

Решта її доходу склали 18 млн гривень від попереднього місця роботи — адвокатської фірми "Саєнко Харенко" (зарплата, дивіденди, виплати після виходу зі складу учасників), 5,4 млн гривень гонорару від Віденського міжнародного арбітражного центру Федеральної палати економіки Австрії за роботу арбітра в арбітражному провадженні, 107 тис. гривень гонорару від Торгово-промислової палати України, 186 тис. гривень відсотків від Укрексімбанку та 11 тис. гривень страхових виплат.

Тетяна Сліпачук LIGA.net

За рік Сліпачук накопичила понад 20 млн у гривневому еквіваленті та її сумарні заощадження становлять близько 1,3 млн у доларовому еквіваленті.

Так, за 2018 рік вона задекларувала наявність 240 тис. доларів, 4,8 млн гривень, 5,2 тис. євро, 3 тис. фунтів стерлінгів коштів і 11,9 млн гривень, 264 тис. доларів, 185 тис. євро і 200 рублів на банківських рахунках (Укрексімбанк і Райффайзен Банк Аваль).

У жовтні 2018 року, коли Сліпачук стала членом ЦВК, вона придбала за 1 млн гривень автомобіль Audi A8 2010 року випуску.

Audi A8 2010 року GTA 5 MODS.COM

Також вона володіє автомобілем BMW 640D 2016 року випуску (вартістю 1,6 млн гривень) і має право користування автомобілем Ірини Сліпачук Mercedes-Benz G 500 2012 випуску.

З нерухомого майна у Сліпачук у власності є квартира на 79 кв. м, земельна ділянка на 1 тис. кв. м і будинок на 285 кв. м у Києві. Цінного майна, вартістю понад 100 прожиткових мінімумів, у голови Центрвиборчкому немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський, який балотується на посаду президента України, 30 січня виправив деякі дані у своїй електронній декларації за 2017 рік.

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