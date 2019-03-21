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Зарплата 24 млн і мільйони заощаджень: як живе глава ЦВК Сліпачук

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Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук задекларувала 23,9 млн гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчить її електронна декларація за 2018, передають "Українські Новини". За три місяці роботи в ЦВК у 2018 році Сліпачук заробила 236 тис. гривень, тобто в середньому по 78,7 тис. гривень щомісяця. Тоді як напередодні президентських виборів зарплати в ЦВК досягли 200 тис. гривень.

Решта її доходу склали 18 млн гривень від попереднього місця роботи — адвокатської фірми "Саєнко Харенко" (зарплата, дивіденди, виплати після виходу зі складу учасників), 5,4 млн гривень гонорару від Віденського міжнародного арбітражного центру Федеральної палати економіки Австрії за роботу арбітра в арбітражному провадженні, 107 тис. гривень гонорару від Торгово-промислової палати України, 186 тис. гривень відсотків від Укрексімбанку та 11 тис. гривень страхових виплат.

Тетяна Сліпачук

Тетяна Сліпачук

LIGA.net

За рік Сліпачук накопичила понад 20 млн у гривневому еквіваленті та її сумарні заощадження становлять близько 1,3 млн у доларовому еквіваленті.

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Так, за 2018 рік вона задекларувала наявність 240 тис. доларів, 4,8 млн гривень, 5,2 тис. євро, 3 тис. фунтів стерлінгів коштів і 11,9 млн гривень, 264 тис. доларів, 185 тис. євро і 200 рублів на банківських рахунках (Укрексімбанк і Райффайзен Банк Аваль).

У жовтні 2018 року, коли Сліпачук стала членом ЦВК, вона придбала за 1 млн гривень автомобіль Audi A8 2010 року випуску.

Audi A8 2010 року

Audi A8 2010 року

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Також вона володіє автомобілем BMW 640D 2016 року випуску (вартістю 1,6 млн гривень) і має право користування автомобілем Ірини Сліпачук Mercedes-Benz G 500 2012 випуску.

З нерухомого майна у Сліпачук у власності є квартира на 79 кв. м, земельна ділянка на 1 тис. кв. м і будинок на 285 кв. м у Києві. Цінного майна, вартістю понад 100 прожиткових мінімумів, у голови Центрвиборчкому немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Студії Квартал 95" Володимир Зеленський, який балотується на посаду президента України, 30 січня виправив деякі дані у своїй електронній декларації за 2017 рік.

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Місце
Україна
Теги
ЦВКдекларація
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ЦИК - секта свидетелей выборов без выбора.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Реклама ЦИК: «Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы? Кто хочет стать президентом Украины?»
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