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Заробляють мільйони: названо найдорожчих топ-менеджерів держкомпаній України

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Найбільш високооплачуваним топ-менеджером серед керівників найбільших державних компаній України є глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв із зарплатою 47,1 млн грн.

Про це повідомляє "Економічна правда", опублікувавши інфографіку щодо 10 найдорожчих управлінців. Примітно, що один Коболєв заробляє практично стільки ж, як інші фігуранти рейтингу.

На другому місці за рівнем заробітної плати - керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов. За даними НАЗК, його річний дохід за 2018 рік склав 7,275 млн грн (приблизно 606 тис. грн на місяць).

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На третьому місці - глава "Енергоатому" Юрій Недашковський. Його річний дохід від керівництва підприємством у 2018 році склав 7,266 млн грн, що в розрахунку на місяць становить 605,5 тис. грн.

Не може скаржитися на свій дохід глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук - 6,2 млн грн, Олександр Дегтярьов - генеральний директор конструкторського бюро "Південне" ім М. К. Янгеля - 5,5 млн грн.

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заробив 4 млн грн.

Заробляють мільйони: названо найдорожчих топ-менеджерів держкомпаній України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коболєв вперше прокоментував гучний конфлікт із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

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Україна
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