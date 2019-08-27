Заробітчани почали масово скуповувати нерухомість в Україні: що трапилося

Українські трудові мігранти інвестують зароблені за кордоном гроші в нерухомість.

На інвестиції в подібні активи заробітчани йдуть через широко поширену недовіру до місцевих банків, повідомляє НВ.

При цьому пропорційно розміру економіки України є найбільшим одержувачем переказів серед країн Європи.

Понад 11% ВВП країни припадає на грошові перекази заробітчан. У минулому році вони склали рекордні 14,4 млрд доларів.

Найбільша частка трудових мігрантів – вихідці із Західної України. Навколо Львова активно будуються багатоповерхові житлові комплекси.

За словами забудовників, трудові мігранти є одними з їх найбільших клієнтів.

Найбільша частка трудових мігрантів – вихідці із Західної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний наслідок трудової міграції для України — скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздять до 100 тис. українців.

Водночас міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема стосується 9 млн людей (зокрема дітей заробітчан).

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!