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12 грудня • оновлено в 15:46
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"Заробітчани" надіслали до України майже 10 млрд доларів

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Трудові мігранти за 10 місяців 2019 року надіслали до України 9,7 млрд доларів.

Водночас Національний банк очікує суттєве збільшення надходжень до кінця року. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб під час представлення рішення регулятора щодо зниження облікової ставки.

Зокрема, за його словами, йдеться про суму в 11,5 млрд доларів.

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"Це майже як минулого року: тоді було на 7% нижче. На кінець року ми очікуємо 11,5 млрд доларів", – заявив Сологуб, зазначивши, що така тенденція свідчить про уповільнення темпів міграції з України.

Трудові мігранти за 10 місяців 2019 року надіслали до України 9,7 млрд доларів

Трудові мігранти за 10 місяців 2019 року надіслали до України 9,7 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 млн громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 млн осіб.

Водночас зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 млн осіб.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Трудова міграція з України
Місце
Україна
Тег
національний банк України
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
такая тенденция свидетельствует не о замедлении темпов миграции из Украины, а о том что уезжают целыми семьями и переводы посылать на Украину , в общем то, становится некому.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Страна, 10% ввп которого составляет деньги заробичан))
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Дмитрук Александр
Дмитрук Александр
Пшековские толчки понадусе!
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