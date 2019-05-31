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"Заробітчан з України не вистачить": у ЄС забили на сполох через різке скорочення робочої сили

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Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує, що населення чотирьох східноєвропейських країн ЄС (Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини) зменшиться на 4% до 2040 року.

В абсолютних цифрах це означає, що вони разом втратять 2,6 мільйона громадян, а їхнє загальне населення скоротиться до 61,2 мільйона осіб, повідомляє УНІАН у публікації "Заробітчан з України не вистачить на всю Східну Європу".

При цьому зменшення працездатного населення у віці від 15 до 64 років буде ще різкішим. Очікується, що загалом східноєвропейські країни втратять 12% такого населення або 5 мільйонів осіб.

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Експерти вважають, що до 2040 року працездатне населення ЄС зменшиться на 6,8%.

Економіст Capital Economics Ліам Карсон висловив сумніви у збільшенні працездатного населення у країнах Європи за рахунок імміграції.

Він визнав, що близько 2 мільйонів громадян України за останні роки переїхали працювати до Польщі. Однак, на його думку, приплив заробітчан — це лише одноразове явище.

"Кількість доступних українців насправді обмежена. До того ж деякі з них досі їздять на заробітки в Росію", — резюмував Карсон.

Приплив українців до Європи – лише одноразове явище

Приплив українців до Європи – лише одноразове явище

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний наслідок трудової міграції для України — скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїздять до 100 тис. українців.

Водночас міністр соцполітики Андрій Рева зазначив, що у міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема стосується 9 млн людей (зокрема дітей заробітчан).

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Місце
Україна
Теги
заробітчанитрудовая миграция
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Европа просто мечтает сделать свидурей богатыми и счастливыми!!!!!!!!!!))))))))))
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Поляки , венгры и румыны массово ломятся работать и жить в нэньку , поэтому у них отток населения . Упороиым это скоро расскажут
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