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Заробили мільярди: Україна різко збільшила доходи від туризму

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В Україні надходження від туристичної галузі до бюджету за підсумками 2018 року досягли 4,2 млрд гривень.

"Надходження від суб'єктів господарювання туристичної галузі до зведеного бюджету держави в 2018 році зросли на 250%", – повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду в середу, 10 квітня.

"Було 1,7 млрд гривень, ми зараз отримали 4,2 млрд гривень. Зростання кількості робочих місць – у п'ять разів, збільшення надходження від сплати туристичного збору – в десять разів", – додав він.

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За словами міністра, одночасно з цим в Україні число суб'єктів туристичної галузі зросло в п'ять разів, а кількість внутрішніх туристів – більш ніж у шість разів.

Заробили мільярди: Україна різко збільшила доходи від туризму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли про проблеми туристичної галузі в Україні: готелі слабо модернізуються, інфраструктура практично не розвивається, сервіс поліпшується, але ці зміни незначні на тлі кардинальних проблем.

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Особа
Степан Кубів
Місце
Україна
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