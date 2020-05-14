Названо 10 найбільших інвесторів у "зелену" енергетику України

За 2019 рік десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили понад 14 мільярдів гривень.

Про це повідомляє видання LIGA.net. Для розрахунків використали дані ДП "Гарантований покупець" (єдиний покупець зеленої електроенергії в Україні) і Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

У 2018 році за даними "Bihus.info", виручка ДТЕК від "зеленої енергетики" становила близько 3 млрд грн. Таким чином, у 2019 році компанія збільшила виручку на 56%.

У портфель ДТЕК входять, зокрема, Ботіївська (200 МВт), Приморська (200 МВт) і Орловська (100 МВт) вітроелектростанції (ВЕС). Також компанія управляє Трифонівською (10 МВт), Нікопольською (200 МВт) та Покровською (240 МВт) сонячними електростанціями (СЕС).

На другому місці китайська група CNBM, яка отримала свої сонячні електростанції в Україні у 2015-му році у "спадок" від імперії братів Клюєвих (компанія Active Solar). СNBM належить 301 МВт "зелених" потужностей.

Виручка її електростанцій за минулий рік склала 2,9 млрд грн. Така сума пояснюється одним з найвищих "зелених" тарифів – 7,3 грн. за кВт/г.

Третю позицію зайняли шведські бізнесмени Карл Стурен і Йохан Боден, які до "зелених" інвестицій вклались у завод "Чумак".

У Херсонській області підприємцям належить шість вітропарків, загальна встановлена ​​потужність яких – 335 МВт. За 2019 рік їхні електростанції згенерували електрики на 1,67 млрд грн.

Далі список виглядає так:

4. Андрій Гордієнко - 1,1 млрд виручки

5. Сергій Хрипков - 904,8 млн

6. Річард Дейтс - 864,7 млн

7. Зіновій Козицький - 655,4 млн

8. Василь Хмельницький - 453,8 млн

9. Едуард Мкртчян - 437,3 млн

10. Ігор Динний і Юлія Льовочкіна - 434,9 млн

Як повідомляв OBOZREVATEL, СБУ заявила про загрозу для енергетичної безпеки країни через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики та недосконалість ціноутворення.