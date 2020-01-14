Заради Зеленського: "Слуга народу" відмовилася створювати Бюро фінансових розслідувань

Комітет Верховної Ради з фінансових питань рекомендував не ухвалювати закон про створення Бюро фінансових розслідувань.

Відповідну інформацію вже підтвердив голова комітету та ініціатор документа Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"). Водночас він не назвав причини такого рішення, повідомляє НВ.

Однак, за даними поінформованого джерела, воно пов'язане з позицією Володимира Зеленського щодо того, що БФР має підпорядковуватися лише Офісу президента, а не Міністерству фінансів України.

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"Глава держави подаватиме свій законопроєкт про БФР, щоб цей орган був підконтрольним йому", – повідомив співрозмовник.

Розгляд у другому читанні законопроєкту про БФР було заплановано на 14 січня.

У першому читанні положення щодо БФР передбачали, що його діяльність визначатиме міністр фінансів (зараз Оксана Маркарова), який буде спрямовувати та координувати Бюро від імені Кабміну.

БФР матиме центральний апарат і 7 територіальних управлінь. Кількість працівників та розмір їхніх окладів визначатиме уряд. Керівник призначається і звільняється Кабміном за поданням міністра фінансів.

Комітет Верховної Ради з фінансових питань рекомендував не ухвалювати закон про створення Бюро фінансових розслідувань

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна служба фінансового моніторингу представила звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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