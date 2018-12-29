Заради "євроблях": Львівська митниця змінила графік роботи

У Львівській області відділ митного оформлення "Скнилів" поста "Західний" перейшов на цілодобовий режим роботи.

Як сказано в повідомленні Львівської ОДА, таке рішення прийнято у зв'язку зі значним збільшенням кількості громадян, які хочуть здійснити митне оформлення автомобілів.

Підрозділ буде працювати цілодобово з 29 грудня по 23 лютого 2019 року.

Варто нагадати, що 22 лютого завершується період пільгового розмитнення автомобілів, який діє протягом 90 днів після набуття чинності закону про "євробляхи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України змінила порядок оподаткування товарів, що ввозяться з-за кордону легкових авто, гарантувавши знижку податку в 50% для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності нового закону.

Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування в країні в розмірі 8,5 тис. грн.