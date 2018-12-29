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Заради "євроблях": Львівська митниця змінила графік роботи

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У Львівській області відділ митного оформлення "Скнилів" поста "Західний" перейшов на цілодобовий режим роботи.

Як сказано в повідомленні Львівської ОДА, таке рішення прийнято у зв'язку зі значним збільшенням кількості громадян, які хочуть здійснити митне оформлення автомобілів.

Підрозділ буде працювати цілодобово з 29 грудня по 23 лютого 2019 року.

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Варто нагадати, що 22 лютого завершується період пільгового розмитнення автомобілів, який діє протягом 90 днів після набуття чинності закону про "євробляхи".

Заради "євроблях": Львівська митниця змінила графік роботи

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України змінила порядок оподаткування товарів, що ввозяться з-за кордону легкових авто, гарантувавши знижку податку в 50% для всіх, хто заплатить його протягом перших 90 календарних днів після набуття чинності нового закону.

Однак для реєстрації таких автомобілів необхідно ще сплатити штраф за порушення режиму перебування в країні в розмірі 8,5 тис. грн.

Читайте всі новини по темі "Авто на єврономерах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Авто на єврономерах
Місце
УкраїнаЛьвів
Теги
ЄвробляхирозмитненняУкраїна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Интересно, сколько уже евробляхеров перешли в единый поместный гараж?
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