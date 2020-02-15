"Запускати не можна": бізнесмен вказав на проблему з ринком землі в Україні

Україна не готова до запуску вільного ринку землі, оскільки фермери не зможуть захистити своє право власності на земельні ділянки.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV бізнесмен і експерт з економічних питань Денис Долинський, коментуючи земельну реформу.

"У нинішньому стані ринок землі запускати не можна, поки не буде захист права власності відрегульовано. У нас сьогодні реєстр прав на нерухоме, рухоме майно, на землю – це вільний доступ. Щодня у когось щось переписують на когось іншого. Потім ці фермери будуть по 10 років судитися, щоб повернути свою ділянку землі", – заявив Долинський.

"Міністр юстиції, який любить фотографувати черевики на столі, буде розповідати, що вони відключають нотаріусів та реєстраторів від реєстру, від доступу. А людина все одно судитися змушена по 10 років. Нотаріусів і реєстраторів не саджають у в'язницю, якщо вони незаконно внесли якийсь запис про іншу людину. Вони одразу повинні 5-10 років з конфіскацією майна отримувати і йти до в'язниці", – додав він.

За словами бізнесмена, до вирішення даної проблеми "ні в якому разі не можна" запускати ринок землі.

"Нещасні дідусі і бабусі не знають навіть, куди йти до суду. Величезна проблема зараз з судами, на 50% судова система не укомплектована суддями. Куди дідусі і бабусі судитися підуть?" – додав Долинський.

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Фінальне голосування у Верховній Раді за закон про вільний продаж землі в Україні очікується не раніше березня.

Згідно із законопроектом, сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

У партії "Слуга народу" очікують, що через 3-4 роки після відкриття ринку землі в Україні вартість одного гектара складе мінімум 5-6 тис. євро, а в 2026-2027 році – до 10 тис. євро.

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