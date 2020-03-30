В Україні запустили ринок землі: Рада ухвалила сенсаційне рішення і нові правила

Монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроеєт, який не могли ухвалити від дня незалежності, підтримали на вимогу МВФ і після прохання президента Володимира Зеленського.
Зокрема, за законопроєкт "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" проголосували 259 народних депутатів. "Слуги народу" віддали 206 голосів (проти депутати Яцик і Воронько), ОПЗЖ не дали жодного голосу "за", як і "Батьківщина". "Європейська солідарність" – 23 "за", позафракційні – 5, "Голос" – 13, "Довіра" – 12, "За майбутнє" – 0 (щоб переглянути поіменне голосування дочитайте новину до кінця).
Головне:
купувати землю зможуть тільки фізичні особи(не компанії)
купувати можуть не більше 100 гектарів "в руки";
з 2024 року зможуть купувати землю і юридичні особи, тоді "поріг" збільшать до 10 тис. га;
ринок запустять в липні 2021-го;
родавати державну і комунальну землю не будуть.
Відзначимо, фракція "Слуга народу" погодилася голосувати за закон про запуск ринку землі тільки після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським
"Пройшлися по всіх зауважень, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звичайно, голосування за цей надважливий для нашої країни закон", – повідомив депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв в кулуарах Верховної Ради.
Документ передбачає, що землю можна буде купити тільки безготівковим розрахунком. При цьому всі кошти будуть перевірятися податковою. У Раді обіцяють, що контролювати власників будуть ретельно, і ніхто не зможе мати більше, ніж треба, незважаючи на ту кількість фірм і підприємств, які на нього оформлені.
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Так виглядають поправки до законопроекту про ринок землі на папері
Телеканал "НАШ"
За попередніми оцінками, вартість гектара буде в районі 2-3 тисяч доларів. Водночас нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук прогнозує, що через 2-3 роки вартість землі в Україні буде понад 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме понад 10 тисяч євро.
Держава допомагатиме фермерам – в уряді запустять спеціальну програму і під неї виділять близько 4 млрд гривень.
Іноземці не можуть купувати землю до проведення всеукраїнського референдуму. Очікується, що референдум буде проведений в найближчі роки, але ніякого окремого закону по ньому немає.
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Монобільшість Верховної Ради підтримала запуск ринку землі в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (2178-10) у першому читанні. У такий спосіб вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що питання продажу землі іноземцям має вирішуватися лише шляхом проведення референдуму.
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