В Україні запустили ринок землі: Рада ухвалила сенсаційне рішення і нові правила

Монобільшість Верховної Ради 31 березня підтримала в цілому запуск ринку землі в Україні. Законопроеєт, який не могли ухвалити від дня незалежності, підтримали на вимогу МВФ і після прохання президента Володимира Зеленського.

Зокрема, за законопроєкт "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" проголосували 259 народних депутатів. "Слуги народу" віддали 206 голосів (проти депутати Яцик і Воронько), ОПЗЖ не дали жодного голосу "за", як і "Батьківщина". "Європейська солідарність" – 23 "за", позафракційні – 5, "Голос" – 13, "Довіра" – 12, "За майбутнє" – 0 (щоб переглянути поіменне голосування дочитайте новину до кінця).

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купувати землю зможуть тільки фізичні особи(не компанії)

купувати можуть не більше 100 гектарів "в руки";

з 2024 року зможуть купувати землю і юридичні особи, тоді "поріг" збільшать до 10 тис. га;

ринок запустять в липні 2021-го;

родавати державну і комунальну землю не будуть.

Відзначимо, фракція "Слуга народу" погодилася голосувати за закон про запуск ринку землі тільки після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським

"Пройшлися по всіх зауважень, які були до закону про землю, і фракція підтримала, звичайно, голосування за цей надважливий для нашої країни закон", – повідомив депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв в кулуарах Верховної Ради.

Документ передбачає, що землю можна буде купити тільки безготівковим розрахунком. При цьому всі кошти будуть перевірятися податковою. У Раді обіцяють, що контролювати власників будуть ретельно, і ніхто не зможе мати більше, ніж треба, незважаючи на ту кількість фірм і підприємств, які на нього оформлені.

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Так виглядають поправки до законопроекту про ринок землі на папері Телеканал "НАШ"

За попередніми оцінками, вартість гектара буде в районі 2-3 тисяч доларів. Водночас нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук прогнозує, що через 2-3 роки вартість землі в Україні буде понад 5 тисяч євро, а після 2026 року гектар коштуватиме понад 10 тисяч євро.

Держава допомагатиме фермерам – в уряді запустять спеціальну програму і під неї виділять близько 4 млрд гривень.

Іноземці не можуть купувати землю до проведення всеукраїнського референдуму. Очікується, що референдум буде проведений в найближчі роки, але ніякого окремого закону по ньому немає.

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Монобільшість Верховної Ради підтримала запуск ринку землі в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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