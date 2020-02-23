Запуск ринку землі: екс-прем'єр назвав ризик

Після запуску в Україні вільного ринку землі іноземці зможуть обійти заборону на придбання земельних ділянок і опиняться в більш вигідному становищі, ніж український бізнес.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV політичний діяч, екс-прем'єр-міністр України (2001-2002) Анатолій Кінах, коментуючи ризики земельної реформи.

"На сьогоднішній день одним з найбільш ризикованих факторів є платоспроможність. Платоспроможність наших фермерів, вартість наших кредитних ресурсів, яка зашкалює до 15-20% річних, абсолютно не відповідає тому, що у нерезидентів, які навколо нас. Це величезна загроза", – заявив політик.

Коментуючи норму законопроекту, яка забороняє продаж землі іноземцям, Кінах зазначив: "Диявол ховається в дрібницях. Там дозволяється продавати юридичним особам, наприклад, банкам. Ви ж розумієте, що спокійно можна мати вплив на юридичну особу або банк. Там буде капітал походженням не з України".

Екс-прем'єр рекомендував владі відмовитися від "турборежиму" в питанні створення ринку землі.

"Це дуже серйозна тема і треба робити все, щоб не допустити таких методів формування ринку землі, які спираються на безсистемні непрофесійні дії", – підкреслив він.

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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