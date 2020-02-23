Головна Новини
23 лютого • оновлено в 20:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Запуск ринку землі в Україні: екс-прем'єр назвав головний ризик

2.2т
Читати матеріал російською

Після запуску в Україні вільного ринку землі іноземці зможуть обійти заборону на придбання земельних ділянок і опиняться в більш вигідному становищі, ніж український бізнес.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV політичний діяч, екс-прем'єр-міністр України (2001-2002) Анатолій Кінах, коментуючи ризики земельної реформи.

"На сьогоднішній день одним з найбільш ризикованих факторів є платоспроможність. Платоспроможність наших фермерів, вартість наших кредитних ресурсів, яка зашкалює до 15-20% річних, абсолютно не відповідає тому, що у нерезидентів, які навколо нас. Це величезна загроза", – заявив політик.

Новини
"Землю – американцям": український економіст виступив з радикальною пропозицією

Коментуючи норму законопроекту, яка забороняє продаж землі іноземцям, Кінах зазначив: "Диявол ховається в дрібницях. Там дозволяється продавати юридичним особам, наприклад, банкам. Ви ж розумієте, що спокійно можна мати вплив на юридичну особу або банк. Там буде капітал походженням не з України".

Екс-прем'єр рекомендував владі відмовитися від "турборежиму" в питанні створення ринку землі.

"Це дуже серйозна тема і треба робити все, щоб не допустити таких методів формування ринку землі, які спираються на безсистемні непрофесійні дії", – підкреслив він.

Новини
У Раді заявили про скупку голосів за ринок землі: названі розцінки
Запуск ринку землі: екс-прем'єр назвав ризик

zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Мораторій на продаж землі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Павло Заяц
Теми
Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні земельна реформа Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Анатолій Кінах
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Владимир
Иванов Владимир
никаких рисков..все идет по плану..Неньку с молотка подешевле.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да продать нужно иностранцам но только не рашским,и тогда когда вся земля у нас будет европейцев США Канады то срашка обламаеться уже навсегда и никуда уже не полезет земля то будет уже не украинская а иностранцев тут тогда им уже зась будет)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги